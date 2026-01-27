Las opciones del Gobierno tras el rechazo de la subida de las pensiones en el Congreso

El Congreso ha rechazado este martes el decreto del escudo social, en el que se incluía la subida de las pensiones. En él, figuraba también la protección de las familias vulnerables ante los desahucios, entre otras medidas, por lo que Junts, PP y Vox han votado en contra, imposibilitando la aprobación del paquete al completo. Tras esto, el Gobierno tiene la opción de presentar un nuevo real decreto ley que cuente con el apoyo del PP o de Junts.

Ambas formaciones han asegurado su respaldo siempre que el nuevo decreto incluya el alza de las pensiones como único punto, sin incluir las demás medidas de bienestar social, entre las que se encontraban la concesión de coeficientes reductores de jubilación para los bomberos forestales, ayudas para afectos por los incendios y la dana e incentivos fiscales para la compra de coches eléctricos, entre otras. El PP y Junts han considerado que el Ejecutivo "utiliza a los pensionistas" para obtener su apoyo a estas otras medidas con las que, han asegurado, no están de acuerdo.

Tras el rechazo en el Pleno el Ejecutivo puede optar a aprobar un nuevo decreto y llevarlo otra vez al Congreso, como hizo hace un año tras decaer, el 22 de enero, el texto que subía las pensiones para 2025. Aunque el segundo decreto que presentó el Gobierno tras un pacto con Junts incluía también otros asuntos junto a la subida de las pensiones, como el denominado "escudo social", el PP votó a favor al considerar que suponía una rectificación respecto al anterior.

Las pensiones tienen que subir cada año conforme al IPC, tal como acordó el Pacto de Toledo. Normalmente, esta subida se incluye en el proyecto de presupuestos, pero a falta de unas nuevas cuentas para este año, el Gobierno aprobó la subida en un real decreto ley. Para 2026 la subida es del 2,7%, que es del 7% para las pensiones mínimas y del 11,4% para las no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV).

El decreto de transportes, sin embargo, sí ha sido aprobado este martes, e incluye medidas con respecto a los autobuses estatales como la gratuidad de su uso para los menores de 14 años, el bono de diez viajes con un 40% de descuento y el abono mensual con un descuento del 50% y de un 70% para jóvenes de hasta 26 años.