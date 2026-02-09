Los sindicatos mayoritarios desconvocan la huelga de trenes tras la cuarta reunión con el ministerio

Los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) han anunciado la desconvocatoria de la huelga activa desde este lunes en todo el sistema ferroviario después de la cuarta reunión celebrada con el Ministerio de Transportes, informa EFE.

Representantes de los tres sindicatos han informado a los medios al terminar la reunión, celebrada en el Ministerio de Transportes, de la desconvocatoria, que ahora deberán ratificar los comités generales de empresa de Renfe y Adif.

La desconvocatoria será efectiva en cuanto se produzcan estos trámites, ha dicho en nombre de los tres sindicatos el secretario general de Semaf, Diego Martín.

Sin embargo, y al contrario de los mayoritarios, los sindicatos CGT y Sindicato Ferroviario (SF), han decidido mantener la huelga, a pesar del acuerdo. Fuentes de ambos sindicatos han explicado que desconocen los términos de la desconvocatoria y del acuerdo alcanzado, por lo que mantienen sus parones para este martes y miércoles para exigir un cambio en el modelo ferroviario, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba), el pasado 18 de enero, y Gélida (Barcelona), dos días más tarde, el 20 de enero.

Los sindicatos mantienen la huelga de trenes de la próxima semana tras la tercera reunión Ver más

CGT y SF no han estado presentes en las distintas reuniones que los sindicatos mayoritarios sí han mantenido con Transportes. En esa misma situación se encuentra Alferro, que todavía no ha tomado la decisión de si desconvoca, o no, la huelga.

Fuentes de SF han explicado a EFE que "nadie ha negociado" con ellos ningún tipo de acuerdo, ni tampoco conocen los términos de la desconvocatoria, unas declaraciones que suscribe CGT.

La huelga de tres días iniciada este lunes y que iba a llegar hasta el miércoles estaba convocada para todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público y se extiende, además a los tres operadores de viajeros, a los servicios de a bordo y al transporte de mercancías.