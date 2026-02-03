Las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gelida ya pueden solicitar las ayudas

Las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 45 personas, y Gelida (Barcelona) pueden solicitar desde este martes, y hasta el 4 de mayo, las ayudas aprobadas por el Gobierno, según recoge EFE.

El Ministerio de Transportes ha señalado que las ayudas pretenden dar un respaldo económico inmediato a las personas afectadas y a sus familias, reducir la incertidumbre económica derivada de los accidentes y facilitar una tramitación ágil y accesible.

Están dirigidas a quienes viajaban en los trenes accidentados y el personal ferroviario a bordo que resultaron heridos, así como a los familiares de los fallecidos. El procedimiento contempla una ayuda directa y no reembolsable en los casos de lesiones y fallecimiento, así como un anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil.