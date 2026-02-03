Transparencia total
ACCIDENTE DE TREN EN ADAMUZ

Las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gelida ya pueden solicitar las ayudas

  • El procedimiento contempla una ayuda directa y no reembolsable en los casos de lesiones y fallecimiento
  • Las ayudas también incluyen un anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil
Trabajadores realizan tareas de retirada de los vagores en el punto de las vías donde tuvo lugar el accidente de trenes de Adamuz. Guillermo Morales (Europa Press)

Las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 45 personas, y Gelida (Barcelona) pueden solicitar desde este martes, y hasta el 4 de mayo, las ayudas aprobadas por el Gobierno, según recoge EFE. 

El Ministerio de Transportes ha señalado que las ayudas pretenden dar un respaldo económico inmediato a las personas afectadas y a sus familias, reducir la incertidumbre económica derivada de los accidentes y facilitar una tramitación ágil y accesible.

Están dirigidas a quienes viajaban en los trenes accidentados y el personal ferroviario a bordo que resultaron heridos, así como a los familiares de los fallecidos. El procedimiento contempla una ayuda directa y no reembolsable en los casos de lesiones y fallecimiento, así como un anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil.

