Adif aumentará un 44% su gasto en mantenimiento de la alta velocidad

Los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario —Semaf, CCOO y UGT— han acordado con el Ministerio de Transportes aumentos del gasto en mantenimiento de Adif como de Adif Alta Velocidad (AV), que se incrementará un 44% desde los 435,6 millones de euros del año pasado hasta 629 millones en 2030.

Se trata de una de las medidas incluidas en el acuerdo alcanzado este lunes entre ambas partes que ha permitido desconvocar la huelga iniciada en el sector ferroviario para exigir un cambio estructural en la seguridad ferroviaria y que iba a prolongarse durante dos jornadas más.

Semaf ha destacado en un comunicado que el acuerdo alcanzado con el ministerio, Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y Renfe "recoge las principales inquietudes en materia de seguridad que los maquinistas identificamos en el día a día de nuestra profesión en todas las empresas ferroviarias; así como avances de inversión en infraestructura, en grupos de trabajo y en procedimientos en materia de seguridad en el sector".

En el caso de Adif, el gasto en mantenimiento se irá incrementando desde 665,5 millones de euros en 2025 hasta 1.179 millones en 2030, lo que supondrá un 77% más. Este año, será de 861,1 millones, un 29% más que en el ejercicio anterior.