La izquierda responde a la iniciativa de Rufián de abrir un espacio de debate progresista

Gabriel Rufián ha conseguido lo que parecía imposible. Como adelantó este periódico, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso y el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, se unirán en un acto el próximo 18 de febrero bajo el nombre Doble o nada: disputar el presente para ganar el futuro. Será en la sala Galileo Galieli a las 18:30 horas y el debate estará moderado por la analista política Sarah Santaolalla.

Rufián tiene previsto reunirse con otros dirigentes de la izquierda a la izquierda del PSOE como el portavoz de EH Bildu, Óskar Matute, pero deja claro que "no es incompatible" con su papel en la formación de Oriol Junqueras. "Soy candidato de mi partido. Estoy donde estoy representando a Esquerra Republicana y para mí es un honor. Yo no voy a apuñalar a nadie ni voy a postularme para nada. Simplemente estoy diciendo algo que está en la calle", declaró a infoLibre.

Ya en verano, el dirigente catalán habló de la necesidad de construir un espacio "plurinacional" para los próximos comicios haciendo referencia a las últimas elecciones europeas en las que ERC se presentó en coalición con Bildu, el BNG y los baleares de Ara Més. “Si no nos ponemos de acuerdo, nos van a matar por separado políticamente”, avisó en ese momento. Con esta iniciativa busca ese espacio, aunque en forma de debate. Los distintos partidos y dirigentes de la izquierda de España no han tardado en dar su opinión

Mónica García ve con buenos ojos la iniciativa

La portavoz de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, ve con buenos ojos que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, inicie un espacio de debate sobre políticas progresistas.

García, en declaraciones a los medios en el Congreso, donde participa en un acto sobre los efectos de la IA, ha señalado que desde Más Madrid siempre han apostado por "abrir los brazos" a todas las fuerzas progresistas que tengan algo que aportar a este debate, recordando que estas formaciones progresistas llevan meses hablando de impulsar una alianza de izquierdas.

Esa alianza, ha subrayado, permitió reeditar en 2023 un gobierno progresista que está dando sus réditos "en forma de políticas públicas ambiciosas". En este caso, ha detallado, están en conversaciones con IU, los comunes y Movimiento Sumar, un frente que se va a hacer cargo de ese espacio, según ha señalado. "Y, por supuesto, vamos a seguir dando la batalla", ha recalcado.

Maíllo dice que la idea es un "diálogo desde arriba"

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha afirmado este lunes que la propuesta del dirigente de ERC, Gabriel Rufián, sobre construir un frente plurinacional para frenar a la derecha, supone un "diálogo desde arriba" del que la gente de izquierdas está "harta", por lo que apuesta por hablar entre la militancia.

En una rueda de prensa en la sede de su formación en Sevilla, Maíllo ha insistido en que la población está "harta de las telenovelas de la izquierda" y que cree que se debería hablar "desde abajo, con más protagonismo colectivo y menos personal".

Ha recordado que él lleva dos años, desde que asumió la Coordinación federal de IU tras el último congreso, recorriendo el país y manteniendo reuniones con organizaciones del espacio progresista en los que ha constatado que buscan hacer sentir a la ciudadanía "orgullosa" con una "alternativa para evitar que llegue la extrema derecha" al poder institucional.

A su juicio, los votantes de izquierdas ya no quieren que los partidos hablen "desde arriba, desde hiperliderazgos" porque solo desde la gente común se pueden "pergeñar complicidades y conexiones".

Sobre esa supuesta "gira nacional" del líder de Esquerra, que ya ha compartido encuentros en Valencia y en el futuro también lo hará en País Vasco con EH Bildu, ha señalado que IU "quiere construir y colaborar con otras organizaciones para presentar un proyecto de Estado y dar certidumbre y esperanza a millones de personas en nuestro país".

Una necesidad de diálogo en la izquierda que se ha convertido en más necesario para el líder de IU tras las elecciones en Aragón de este domingo, que ha analizado en clave de "fracaso" del PP en su estrategia de convocar a las urnas "para unas cuentas que no le salen".

Comuns llama a la izquierda a "hablar con discreción"

El secretario primero de la Mesa del Congreso y portavoz de Comuns, Gerardo Pisarello, ha afirmado este lunes que su partido tiene "una vocación de entendimiento máxima" con el resto de organizaciones de izquierdas, pero ha llamado a "hablar con discreción" y a priorizar "objetivos colectivos".

En rueda de prensa en la sede de la formación, Pisarello se ha referido a los movimientos de Gabriel Rufián, que este lunes ha insistido en "intentar hacer algo diferente" y ha pedido "más cabeza y menos pureza", dado que, como repite a menudo, "a la izquierda del PSOE no hay nada".

Tras reconocer la "valentía" con la que Rufián expone sus planteamientos, Pisarello ha dicho que el "arraigo" en el territorio debe ser un elemento indispensable para la izquierda y que por ello Comuns es un partido que nace del municipalismo. También ha señalado que la propuesta de Rufián es "individual", y no de la dirección de ERC, y ha llamado a priorizar en todo momento los "objetivos colectivos" de las organizaciones.

Ha explicado que Comuns hace tiempo que se reúne periódicamente con las principales fuerzas de izquierdas, como son la propia ERC, Bildu, Izquierda Unida, Sumar o Podemos.

Pisarello ha hecho referencia también a las elecciones aragonesas. Para el dirigente de Comuns, la izquierda debe "tomar nota" y apostar por actuar "de forma más cooperativa", con más "arraigo" en el territorio y con un discurso "coherente".

En cualquier caso, ha afirmado que lo sucedido en Aragón no tiene porqué "marcar tendencia", ya que en Portugal se ha impuesto en las elecciones presidenciales el socialista José Seguro.

Otegi afirma que la propuesta "no es viable"

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha señalado que la propuesta de Gabriel Rufián de formar un frente común de los partidos de izquierdas "no es viable" y ha remarcado que "nunca han hablado de esto ni con ERC" ni con su portavoz en el Congreso.

En una entrevista en Euskadi Irratia, Otegi ha señalado que "parece que se ponen las intenciones individuales sobre las colectivas". "Puede ser muy loable intelectualmente hacer ese ejercicio", ha señalado Otegi, que ha incidido en que EH Bildu "no ha hablado nunca con Rufián, ni con ERC en el Congreso de los Diputados, ni en la relación oficial de los dos partidos". Otegi ha subrayado que EH Bildu tiene fijada la posición ante unas elecciones generales que, a su juicio, suponen una "oportunidad" para "responder como país".

"Desgraciadamente la tendencia es hablar como partidos, y por eso hicimos la propuesta de una lista única aceptando que el País Vasco está formado por siete provincias, que tiene derecho a la autodeterminación y que el euskera es nuestra lengua nacional", ha afirmado. El líder de la formación soberanista ha opinado que los argumentos utilizados por el PNV para rechazar esta propuesta "son muy débiles".

"Podemos acordar un programa mínimo y luego dejar que cada uno defienda su postura en Madrid. Podemos ir a las elecciones españolas como partido o como pueblo pero nuestra apuesta es presentarnos como pueblo", ha explicado.

El BNG se desmarca

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se ha desmarcado este lunes de que su partido vaya a formar parte de la alternativa de izquierdas estatal que reclama el líder de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián. "Lo respetamos, pero el BNG se mueve en otra clave", ha indicado en una desayuno informativo en Vigo.

Pontón ha reconocido que las elecciones autonómicas en Aragón dejan aspectos que "preocupan" a su partido como el avance de la extrema derecha, pero ha advertido de que en Galicia el "mapa electoral es muy diferente al estatal".

Así, ha recordado que Vox no ha tenido representación en el Parlamento gallego y ha señalado que el BNG es una "fuerza gallega, nacionalista, que defiende los intereses de Galicia" y que va a seguir "concurriendo" con sus propias siglas "para mejorar la posición" de la comunidad autónoma en Madrid. Pontón ha sugerido a las fuerzas de izquierda en el Gobierno central que "su agenda social" se centre en "mejorar" la vida de los trabajadores.

Yolanda Díaz llama a una "alianza democrática" ante una "emergencia" sin precedentes

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido una "alianza democrática", con un "programa de mínimos" frente al avance de la extrema derecha y "una emergencia democrática sin precedentes".

Preguntada por la apuesta del portavoz de ERC en el Congreso, Diaz ha subrayado que, "ante una emergencia democrática sin precedentes" en España y en el mundo, "hay que pensar en grande", aunque esto "no va de listas ni va de personas".

En declaraciones a los medios desde Mataró (Barcelona), donde participa en el acto Mataró, capital española de la economía social 2026, Díaz ha salido al paso de los resultados electorales de este domingo en Aragón, donde el PP ha ganado las elecciones autonómicas con 26 escaños, aunque se deja dos diputados y seguirá dependiendo, aún más, de Vox.

"La cuestión está en tener un programa de mínimos y una capacidad de generosidad", ha afirmado Díaz, que ha reivindicado el modelo que impulsó con Alternativa Galega d'Esquerda en 2012. Según la vicepresidenta y cabeza visible de Sumar, "hay que hacer una alianza democrática", en la que "todos los demócratas y las demócratas debemos estar ahí con un programa de mínimos".