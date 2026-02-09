La izquierda alternativa se reconfigura en Aragón con la Chunta al frente

“Es un muy buen resultado para la Chunta Aragonesista (CHA), pero un mal resultado para Aragón”. Jorge Pueyo ha expresado así su alegría tras conocer los números de su partido en las elecciones autonómicas de este domingo. La CHA ha logrado 6 escaños, un resultado histórico para el partido aragonesista. Solo en 2003 superó este registro conseguido ahora por el equipo de Jorge Pueyo. En aquellas elecciones, en las que ganó el socialista Marcelino Iglesias, la Chunta –con José Luis Soro como candidato– llegó hasta los 9 asientos en las Cortes de Aragón. Además de doblar en diputados, este domingo la CHA ha subido más de 4,6 puntos porcentuales respecto a las elecciones de 2023. En estos comicios han registrado el 9,73% de los votos.

Pueyo aseguró en el discurso posterior al escrutinio que su partido “es el único que ha resistido a la extrema derecha”. “Somos la referencia de la izquierda en Aragón”, exclamó. Entre las tres fuerzas de la izquierda transformadora suman 7 escaños y un 13,61% en votos. Es una subida de 2 escaños y 1,39 puntos porcentuales respecto a las elecciones de mayo de 2023, pero capitalizada por completo en la Chunta Aragonesista.

El líder de CHA se ha presentado como el partido “referencia” en este segmento ideológico, ya que ni la coalición entre Izquierda Unida y Sumar ni Podemos han conseguido mejorar sus resultados de 2023.

Además de no mejorar en votos, IU y Sumar tampoco logran aumentar su presencia en el Parlamento autonómico y se quedan con el escaño que ya habían obtenido en 2023. En números absolutos, esta coalición alcanza el 2,94% de los votos y pierde 0,18 puntos respecto al resultado de Izquierda Unida en los anteriores comicios (3,12% en 2023). Cerca de estos resultados se ha quedado la agrupación de extrema derecha Se Acabó La Fiesta (SALF), que se queda apenas a 1.300 votos de la coalición con un 2,74% de los votos. La portavoz de la coalición, Marta Abengochea, ha subrayado que sus resultados finales "no han sido tan buenos" como esperaban.

Por otra parte, Podemos pierde su único escaño y desaparece del hemiciclo aragonés, al conseguir menos de un 1% de los votos. El partido morado se ha dejado más de 3 puntos respecto a su resultado anterior. En votos totales, los morados y la coalición IU-Sumar suman menos de un 4%. La candidata, María Goikoetxea, ha resaltado que, al perder el asiento en las Cortes, el partido "no ha logrado" su objetivo. "Mal resultado para Podemos pero también para la comunidad", ha remarcado.

Todos coinciden en culpar a Azcón

A pesar de repetir como primera fuerza, el PP de Jorge Azcón ha reducido su presencia en el Parlamento aragonés de los 28 escaños conseguidos en 2023 a los 26 actuales. Los tres portavoces repiten de las izquierdas alternativas han coincidido en sus mensajes posteriores a los resultados finales en que Azcón ha pecado de iluso al adelantar los comicios para mandar un mensaje al PSOE nacional y acabar cediendo votos a Vox.

“La culpa es de Azcón, se ha convertido en el caballo de Troya de la extrema derecha. Convirtiendo Aragón en un sitio cruel y arisco para los y las aragoneses”, ha expresado Jorge Pueyo. El líder de la Chunta culpa al popular de que la ultraderecha esté “más fuerte que nunca” y le vaticina que “este es el principio de su fin”.

La portavoz de Podemos también ha cargado contra Azcón y lo acusa de ser "todavía mas rehén de aquellos que quieren coartar nuestras libertades", refiriéndose a Vox, mientras que Abengochea ha repetido que Aragón tiene ahora "más dependencia de la derecha" y un escenario de “mayor inestabilidad”.