Sánchez anuncia que España alcanzará el objetivo de gasto en defensa del 2% del PIB este año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó este martes que España alcanzará este año el objetivo de gasto en defensa del 2% del PIB, como tiene comprometido con la OTAN, para lo que se hará un esfuerzo adicional de inversión de 10.471 millones de euros.

Sánchez se pronunció en estos términos en una comparecencia en La Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros que aprobó un plan industrial y tecnológico que eleva el gasto en defensa, que será enviado este miércoles a la UE para su revisión económica y técnica.

El jefe del Ejecutivo justificó este aumento en la situación geopolítica actual y en la necesidad de que España sea un socio fiable dentro de la UE y de la OTAN. El compromiso inicial era alcanzar esta cifra en 2029, pero el Gobierno se ha comprometido con sus socios en hacerlo de manera inmediata. El gasto del pasado año, según reveló Sánchez, fue del 1,4%.

La distribución de los 10.471 millones se hará de la siguiente manera: condiciones laborales y equipamiento de las Fuerzas Armadas (3.712 millones), ciberseguridad (3.262 millones), instrumentos de defensa y disuasión (1.962 millones), gestión de emergencias (1.751 millones), misiones en el exterior (328 millones) y ajustes y devoluciones de crédito (547 millones).

No se tocará el gasto social

Sánchez prometió que este aumento del gasto en defensa no supondrá que se suban los impuestos, a la vez que aseguró que no se va a hacer ni un recorte de un euro en gasto social. Asimismo, la previsión del Gobierno es que este plan no suponga un aumento del déficit público.

El presidente remarcó que no se tocará "ni un céntimo de euro" del Estado del Bienestar. La financiación, añadió Sánchez, vendrá de tres fuentes: reorientación de partidas de los fondos Next Generation, los ahorros generados por el Gobierno durante estos años y ciertas partidas no empleadas de los presupuestos generales de 2023.

Sánchez indició que comparecerá en el Congreso de los Diputados para explicar este plan, aunque especificó que el aumento del gasto no pasará por votación en el Parlamento porque no es obligatorio. Asimismo, explicó que el 87% de la inversión irá destinada a empresas y trabajadores españoles. La estimación del Gobierno es que este plan aprobado por el Consejo de Ministros creará 100.000 empleados y servirá para aumentar el PIB entre un 0,4 y un 0,7%.