Sumar es el único grupo del Congreso que informa sobre el destino del dinero que recibe de la Cámara

El grupo parlamentario de Sumar entregó en los seis primeros meses de la legislatura el 76,7% de la subvención que recibió del Congreso de los Diputados a siete de los partidos que lo integraban en aquel momento. Fueron 288.189,35 de los 375.354,51 euros que le entregó la Cámara Baja y que se repartieron del siguiente modo: 86.331,53 euros para Podemos, 71,317,36 para Izquierda Unida, 67.488,74 para Catalunya en Comú, 24.210,37 para Compromís, 23.797,48 para Más Madrid, 11.2909,32 para Chunta Aragonesista y 3.753,55 para Verdes Equo.

Movimiento Sumar, el partido que hasta las elecciones europeas lideraba la vicepresidenta Yolanda Díaz, no ingresó un euro en ese período, según los datos que ha facilitado a infoLibre este grupo parlamentario y que los otros tres grupos mayoritarios del Congreso (PP, PSOE y Vox) no han querido hacer públicos.

Las cifras se corresponden con el segundo semestre de 2023, desde la constitución del Congreso al último día del año. Podemos formó parte del grupo hasta el 5 de diciembre, día en el que oficializó su ruptura con el proyecto impulsado por Díaz.

Las cuentas facilitadas por el grupo de Sumar a este diario no son detalladas, pero al menos permiten hacerse una idea de a qué dedican el dinero que reciben del Congreso, algo que seguimos sin saber en el caso de los demás grupos parlamentarios. Y vienen a confirmar que la mayor parte del dinero que la Cámara entrega a los grupos acaba en las arcas de los partidos políticos para financiar su funcionamiento ordinario.

Las nóminas de los empleados

La segunda partida en importancia son las nóminas (38.918,38 euros; el 10,3% del total), con las que el grupo paga un salario a sus empleados, desde abogados a administrativos, pasando por periodistas. El resto se va en “otros gastos” (3.145 euros), “gastos de gestoría” (507,84 euros) y “gastos bancarios” (247,38 euros). Una cifra estimable, 44.346,56 euros (11,8%), quedó sin gastar el año pasado.

Con este dinero, así como con los medios que el Congreso pone a disposición del grupo, Sumar pagó diferentes actividades en los primeros meses de la legislatura. Como por ejemplo, un acto titulado “La Constitución del 78 ante el cambio de época”, que moderó el 5 de diciembre la entonces portavoz en el Congreso, Marta Lois, y en el que intervinieron Yolanda Díaz, el secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello, y la politóloga y profesora de la Universidad de Zaragoza, Cristina Monge.

El conjunto de los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado reciben cada año en concepto de subvención por parte de ambas Cámaras la suma total de 17,8 millones de euros. Una cifra que ingresan en caja al margen del salario de sus diputados y senadores, de los gastos de funcionamiento de sus oficinas y del sueldo de sus numerosos asesores, que asumen directamente las Cortes.

Son 71,3 millones de euros por legislatura sobre cuyo destino apenas hay información. Los partidos no la facilitan (los datos que ha entregado Sumar, a petición de infoLibre, son la excepción) y el detalle de los gastos no figura en ningún sitio. No consta en la página web del Congreso y las formaciones políticas tampoco explican a qué dedican el dinero cuando trasladan al Tribunal de Cuentas qué parte de ese dinero pasa a engrosar directamente las cuentas corrientes de los partidos políticos.

El dinero se distribuye de acuerdo con lo que establece el “régimen económico y de ayudas de los miembros de la Cámara” que fijan los propios partidos: una cuantía fija, igual para todos los grupos, y una variable, la más importante, que guarda una proporción directa con el número de diputados.

Por grupos

El PP, el grupo más numeroso del Congreso, ingresa cada mes en concepto de subvención fija la suma de 30.346,72 euros, a lo que hay que sumar 1.746,16 euros mensuales por cada uno de sus 137 diputados, lo que da un total mensual de 269.570,64 euros. El PSOE, por los mismos ítems, ingresa cada mes 241.632,08 euros. Les siguen Vox con 87.970 euros, Sumar con 84.477,68 euros, Esquerra y Junts (cada uno con 42.569,84 euros), EH Bildu con 40.823,68 euros, el PNV con 39.077,52 euros y el Grupo Mixto con 35.585,2 euros.

En total, son 884.276,5 euros al mes que la Cámara Baja entrega a los grupos y que nadie, salvo los partidos, sabe en qué se gasta. El artículo 28.2 del Reglamento del Congreso ordena a los grupos parlamentarios “llevar una contabilidad específica de la subvención”, pero no tiene acceso a ella a menos que la Mesa, su máximo órgano de gobierno, se la pida (la Cámara tampoco respondió a una petición de información de infoLibre para aclarar si alguna vez lo han hecho).

Los grupos se resisten a explicar en qué se gastan los 17,8 millones que reciben al año del Congreso y el Senado Ver más

El resultado es que una suma importante, 10,6 millones de euros al año, pasa del erario público a los partidos a través del Congreso sin que exista ningún mecanismo que permita conocer en qué se lo gastan.

La misma situación se da en el Senado, donde tampoco es posible conocer el destino de las cuantiosas sumas de dinero que la Cámara entrega cada mes a los grupos parlamentarios. En este caso se trata, en conjunto, de 604.122,36 euros al mes (7,2 millones al año).

Según los últimos informes de fiscalización financiera de los partidos políticos publicados por el Tribunal de Cuentas, el detalle del dinero que llega a los grupos parlamentarios tampoco obra en poder de esta institución. Pese a que todos tienen la obligación de incluir en sus cuentas anuales la totalidad de la actividad económico-financiera desarrollada en cualquier ámbito institucional, sea local, autonómico o nacional.