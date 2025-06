La España indecisa, el verdadero quebradero de cabeza de los partidos para el ciclo electoral

Llega el ecuador de la legislatura. Los partidos ya preparan la estrategia de cara al extenuante ciclo electoral que vislumbra España. El año que viene tendrán lugar las elecciones en Castilla y León y en Andalucía, que serán el prólogo del hipervitaminado 2027, cuando se tienen que celebrar las autonómicas, las municipales y las generales.

A pesar de las campanas al vuelo de las derechas de imponerse con mayoría absoluta en las generales a tenor de las encuestas, el resultado no está tan claro. Principalmente, por un factor: los indecisos. Actualmente, un 14,8% de los españoles no sabe qué papeleta cogería, según el último barómetro del mes de mayo del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS). Un porcentaje que aumenta hasta más del 31% si se suman los que no quieren revelar su opción o se decantan ahora por la abstención y el voto en blanco o nulo.

En la última encuesta de 40dB para El País y la Cadena Ser se refleja que los indecisos están ahora mismo en el 8,6%, en tanto que el 2,5% prefiere no contestar. Además, recoge que el 3,3% haría voto en blanco y el 1,7% emitiría una papeleta nula, en tanto que el 6,1% no iría al colegio electoral. Todas estas cifras muestran la dificultad para hacer una radiografía muy precisa de cómo podría quedar el resultado final, recordando el margen para diferentes resultados como sucedió en las generales de 2023. La franja de la indecisión será definitiva para el escrutinio en un electorado que apenas se ha movido en autoubicación ideológica en las últimas décadas. En el CIS de junio de 1995 los españoles se situaban en un 4,86 de media (del 1 de la extrema izquierda al 10 de la extrema derecha), en tanto que ahora ese valor está en el 4,78.

En los partidos, por lo tanto, son conscientes de la importancia para el ciclo electoral de convencer a esos indecisos. Los populares tratan de captar a dos bandos, tanto en el caladero del PSOE desencantado como de Vox. Los socialistas, señalan fuentes del partido, recuerdan que el electorado progresista suele estar menos movilizado a estas alturas de la legislatura y se activa conforme llega el periodo electoral. En opciones de izquierdas como Sumar y Podemos se analiza que el actual clima político lleva hacia la desafección de muchos votantes. A la vez en Vox están jugando la baza del descrédito de la política para ganar en el terreno de los indecisos enfadados con el sistema.

El PSOE, más pendiente de los indecisos que de la fuga de votos

El PSOE, el partido que lidera la coalición, precisamente es el que tiene su principal preocupación en los indecisos en estos momentos. Así se refleja en la transferencia de voto: de aquellos que optaron por Sánchez el 23J, el 10% no sabe qué haría ahora, según la encuesta de 40dB. El CIS incluso aumenta ese porcentaje hasta el 13,6%. Es decir, no se detectan grandes fugas a otros partidos, pero parte de sus votantes tienen dudas a estas alturas de la legislatura.

Otro de los factores principales que dejan las encuestas es que la indecisión está instalada en estos momentos especialmente entre las votantes féminas. Una de cada cinco mujeres no sabe qué papeleta va a coger en las generales, según el barómetro del CIS. En el estudio de 40dB se estima que el 26% de las mujeres en estos momentos está indecisa o se decanta por la abstención o el voto en blanco.

Y, por franjas de edades, los que tienen ahora mismo más dudas sobre su papeleta son los mayores de 75 años (21,2%) y el electorado comprendido entre los 25 y los 34 años (15,5%). El porcentaje de indecisos más elevado, en términos sociales, está en la clase media-baja (14,95%), según los datos brutos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Y por sectores profesionales destacan las dudas principalmente ahora entre los agricultores (un 24% no define qué hará en las elecciones).

Hasta el último minuto

La batalla por los indecisos se juega hasta el último minuto. Según el estudio de CIS poselectoral del 23J, el 60% de los electores decidió antes de la campaña. Pero los quince días finales son determinantes, un 12,5% lo hizo durante la propia campaña, un 15,9% en la última semana y un 3,3% durante la jornada de reflexión. Con otro dato a tener en cuenta: el 6,8% decidió su papeleta en el mismo colegio electoral.

Transcurridos casi dos años ya de las últimas elecciones generales, los partidos miran ya al ciclo electoral. El Partido Popular sigue presionando para que haya una adelanto con la consigna de que hay un Gobierno “mafioso”. A pesar de ese ruido, en La Moncloa y en Ferraz no están por la labor de poner ya las urnas y su plan de trabajo sigue mirando hacia 2027.

En el PP hablan directamente de cambio de ciclo, pero los socialistas indican que resisten en las encuestas y que se ha frenado la transferencia de voto al PP, siendo ya mínima. Asimismo, en La Moncloa y en Ferraz subrayan que Sánchez en los sondeos sigue saliendo como la opción favorita para ser presidente, mientras que Alberto Núñez Feijóo se ha visto superado por Santiago Abascal en el sondeo de 40dB. Y lo que han detectado algunos barones del PSOE en sondeos internos es que el clima de desafección está beneficiando a Vox y no al Partido Popular.