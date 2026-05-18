Las urnas en Andalucía cambian la tendencia

A estas horas ustedes ya conocerán las grandes cifras de las elecciones en Andalucía. ¿En qué se diferencian de los anteriores comicios en Extremadura, Aragón y Castilla y León? En que la tendencia ha cambiado y por primera vez en este ciclo electoral, la izquierda ha ganado 4 escaños y dos puntos.

La pregunta clave es a qué se debe este cambio y, a falta de mayor detalle en el análisis, una primera mirada advierte lo obvio: que Adelante Andalucía, esa izquierda rebelde, identitaria, es la que ha recogido buena parte del descontento, y lo ha hecho en un espacio político distinto al de Por Andalucía. En el resto de la izquierda, la bajada de 1,5% de los votos y dos escaños del PSOE no la rentabiliza Por Andalucía –la suma de IU, Podemos y Sumar– , que mantiene escaños aunque pierde algo más de un punto.

La otra formación que ha conseguido arañar un escaño más ha sido Vox, que se queda con el 13,85% de los votos, apenas 3 décimas más que en 2022, frenando claramente su tendencia alcista. Siguen recogiendo descontento, pero su cercanía al trumpismo y los acuerdos con el PP en Extremadura y Aragón le han frenado un crecimiento que se intuía mayor.

Adelante Andalucía, esa izquierda rebelde, identitaria, es la que ha recogido buena parte del descontento

Los dos grandes partidos siguen cosechando pérdida de votos, al igual que en Extremadura y Aragón. Juanma Moreno no ha conseguido repetir la anomalía estadística de hace cuatro años, cuando los “restillos” en cuatro provincias cayeron todos de su lado. Vox le sigue ganando terreno, en especial en aquellos municipios con fuerte presencia de población inmigrante, donde el discurso de la prioridad nacional y anti-inmigración le da más réditos a Vox que a los populares. Curioso que, en Algeciras, Adelante Andalucía también haya tenido un incremento importante, con un discurso en defensa de los servicios públicos.

El PP, desde Sevilla y desde Madrid, quiso sacar pecho de una victoria pírrica. Porque a partir de ahora el proyecto “centrista” que estaba vendiendo con aparente éxito en Andalucía se ha venido abajo. Moreno Bonilla ha fracasado.

El PSOE, por su parte, no ha conseguido movilizar a los 580.000 electores que cogieron su papeleta en las generales pero no así en las anteriores autonómicas. Como muestra, un botón: El municipio tradicionalmente socialista de Dos Hermanas, donde en las autonómicas de 2022 ganó el PP y en las generales el PSOE, ha vuelto a votar por los conservadores. Las declaraciones de su candidata Montero, en la noche postelectoral, tampoco eran verosímiles. Es muy difícil disfrazar una derrota.

En este análisis de urgencia, tres conclusiones se abren paso:

Primero, que a diferencia del resto de elecciones autonómicas de este ciclo, la izquierda recupera espacio.

Segundo, que lo hace no izando la bandera de la unidad –que mantiene bien el tipo–, sino con un proyecto fresco, ilusionante, que incorpora identidad, territorio y proximidad, y sobre todo, que ha hecho suyo a Benedetti, defendiendo la alegría.

Y tercero, y creo que lo más relevante: sigue habiendo un clima de descontento que es lo que domina la sociedad española. Quien lo entienda y sepa darle respuesta ganará las próximas elecciones generales. Ahí está la partida.