Por Andalucía, un laboratorio de la izquierda que lucha contra el ‘sorpasso’ de Adelante Andalucía

“Un proyecto político para poner fin al saqueo de nuestros recursos naturales, para cambiar un modelo económico que sólo sirve para acumular la riqueza en las manos de los de siempre y que termine en paraísos fiscales. Un movimiento para hacer frente a los discursos de odio, al machismo y al individualismo egoísta”.

Así se define Por Andalucía, que lleva como logo una especie de arcoíris verde y blanco con aires de azulejo de patio. Y, de esta manera, quiere reflejar el espíritu de esta confluencia de izquierdas, que se ha convertido en el paraguas común bajo el que concurren a las elecciones del 17 de mayo Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Partido Verde, Alternativa Republicana y Alianza Verde.

Y estos comicios presentan por primera vez una competencia muy dura a la izquierda del PSOE, a través de esta candidatura y la de Adelante Andalucía. Dos opciones con esencias muy parecidas pero que tienen dos grandes diferencias. La papeleta de Por Andalucía está conformada principalmente por partidos con implantación estatal y con direcciones federales. De hecho, el candidato, Antonio Maíllo, es a la vez el líder estatal de Izquierda Unida. En cambio, Adelante se presenta como una opción andalucista sin dependencia de Madrid (al estilo de formaciones como Chunta, BNG y Eh Bildu).

La segunda gran diferencia entre ambas es la fórmula para gobernar. Por Andalucía apuesta claramente por formar gobiernos de coalición con el PSOE y operar desde dentro. En cambio, Adelante Andalucía es contraria a ello y ha sido muy crítico con la presencia de Sumar y de Podemos en el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez en los últimos años.

Las dos opciones llegan muy igualadas a esta campaña electoral. Según el sondeo del CIS, Adelante Andalucía quedaría por delante, con una media de seis escaños, en tanto que Por Andalucía se quedaría en cuatro asientos (uno menos de los que tiene ahora en el Parlamento). En cambio, en el último sondeo del Centra (el CIS andaluz), los de Antonio Maíllo se imponen, con cinco o seis escaños, a los de José Ignacio García (que obtendrían entre dos y tres plazas en el Hospital de las Cinco Llagas).

Sanidad y vivienda

Andalucía es un laboratorio ahora mismo de la izquierda española. Podemos se sumó en el último momento a la lista, aunque desde fuera Pablo Iglesias ha criticado el acuerdo alcanzado. El proyecto está pilotado con fuerza por Izquierda Unida, un partido con amplia implantación municipal en las ocho provincias. Y, además, es la fuerza que, a nivel nacional, está trabajando de manera activa con Sumar, los comunes y Más Madrid para forjar una herramienta electoral para las próximas generales.

Uno de los pilares de esta candidatura en Andalucía es precisamente la figura de Antonio Maíllo, un veterano referente del espacio de la izquierda andaluza que tiene como principal bandera la defensa de los servicios públicos. Algo que él lleva desde dentro como profesor de lenguas clásicas en institutos públicos.

Fuentes de Por Andalucía subrayan que los temas centrales para la campaña son los servicios públicos, en particular la sanidad y la vivienda. Pero, a la vez, se han marcado el reto de “desenmascarar”, como señalan varios dirigentes del espacio, a Moreno y hacer ver “lo que hay detrás de su sonrisa de yerno perfecto”. “Es educado, pero no es un moderado”, como señalan desde esa candidatura.

Entre las propuestas clave de su programa, destacan destinar el 20% del presupuesto de la sanidad a la atención primaria y garantizar las citas médicas en un plazo de 48 horas. Asimismo, el plan prevé 8.000 nuevas contrataciones y ampliar el horario de atención en los centros de salud de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Maíllo quiere también investigar todos los contratos firmados por Moreno y recuperar todos los servicios privatizados.

“Puerta a puerta”

En Por Andalucía hablan de la importancia en su candidatura del “arraigo y de la campaña de tierra”: “A Mucha gente indecisa no se le seduce en las redes sociales ni en los medios de comunicación. Vamos al tú a tú, con la militancia y los candidatos. Puerta a puerta. Ahí jugamos con ventaja”.

El análisis que hacen en Por Andalucía pasa también por otro factor: la vinculación de las elecciones andaluzas con la batalla estatal contra las derechas. “Mucha gente puede condicionar su voto a cómo quiere influir en las próximas elecciones generales. Aquí Por Andalucía está bien posicionada por su papel y alianzas más allá de Despeñaperros”, subrayan en el entorno de Maíllo.

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Además, confían en el “voto aglutinante”: “Hay mucho elector que ha pedido la unidad de las izquierdas y valora positivamente la candidatura de unidad de Por Andalucía”.

¿Y cómo afrontan esa lucha con José Ignacio García? Las fuentes hacen este análisis: “Adelante puede subir entre el votante nuevo y joven de ámbito urbano, pero tiene dificultades con el votante senior y el rural”. “Si en la campaña entra el marco estatal a través de la idea de que la batalla de las generales comienza en Andalucía, tendrán dificultades de posicionamiento”, añaden.

“En cualquier caso, la clave está en qué hacen los votantes que se descuelgan del PSOE. En ese sentido, podría darse una subida tanto de Por Andalucía como de Adelante Andalucía”, resumen desde la sala de máquinas de la candidatura.