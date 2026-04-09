Adelante Andalucía, el partido revelación que aspira a doblar su representación el 17M

“Un andalucismo abierto, diverso, amplio, lejos de cualquier concepción excluyente y siempre con un marcado contenido social y ligado a las clases populares de Andalucía. Un andalucismo con poderío que reivindica con orgullo las conquistas del pueblo andaluz el 4 de diciembre [Día de la Bandera de Andalucía] y el 28 de febrero [Día de Andalucía] logrando su reconocimiento, pero que se mezcla con el presente para defender, decidir y construir el futuro de Andalucía”.

Así define su ADN político Adelante Andalucía, el partido que está revolucionando la izquierda andaluza y que pretende dar un salto cualitativo en las próximas elecciones del 17 de mayo. Y el viento del sur sopla a su favor en las encuestas, que señalan que puede doblar sus resultados (ahora tiene dos escaños) y superar incluso a la coalición de Por Andalucía, integrada por IU, Movimiento Sumar y Podemos, entre otros actores.

En el estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este lunes, Adelante Andalucía aparece en la cuarta posición en intención de voto, con un 7,7%, por delante ya de Por Andalucía (5,8%), aunque todavía no se había llegado a un acuerdo entre Podemos e IU cuando se realizó el sondeo. Y la formación, liderada por José Ignacio García, está cerca de Vox, que se aupa en tercera posición en intención directa de voto con un 8,8%. Todo ello en un panorama dominado por el PP de Juanma Moreno, con un 32,1%, muy por delante del PSOE (22%).

Pero, además, este barómetro deja otro dato: Adelante Andalucía es ya el tercer partido que genera más simpatía entre los andaluces, por detrás del PSOE y del PP. Y supera en este aspecto tanto a la ultraderecha liderada en Andalucía por Manuel Gavira como a Por Andalucía, cuya lista va a encabezar Antonio Maíllo, líder nacional de Izquierda Unida.

Las izquierdas, por lo tanto, vivirán una dura lucha entre ellas. ¿Cuáles son las principales diferencias? Adelante Andalucía lleva por bandera que es un partido que no rinde cuentas a ninguna dirección en Madrid (algo por lo que luchó mucho Teresa Rodríguez en su época de Podemos antes de fundar este partido) y que es contrario a formar gobiernos de coalición con el PSOE.

Adelante Andalucía, como proyecto político, se basa en varias columnas ideológicas: la defensa de una “voz propia” de Andalucía, el feminismo, el ecologismo, los servicios públicos, la diversidad, las libertades LGTBI y las políticas antirracistas y a favor de los derechos humanos.

José Ignacio García, un candidato al alza

Uno de los principales pilares del ascenso de Adelante Andalucía es la figura de García, que se ha convertido en uno de los principales rostros de la oposición a Moreno y que ha cobrado mucho protagonismo durante la crisis de los cribados de cáncer de mama. En una entrevista con infoLibre durante la irrupción de este escándalo, García señaló el “modelo privatizador” del PP en la sanidad andaluza como el origen del problema.

García, según el barómetro del CIS, es el segundo líder mejor valorado en la comunidad, con una media de 4,82. Solo le gana Moreno, con un 5,87. El número uno de Adelante Andalucía está por encima de Antonio Maíllo (4,73), María Jesús Montero (3,93) y Manuel Gavira (3,32). Sus cualidades más valoradas por los ciudadanos: su sinceridad y su fiabilidad. ¿Dónde flojea más? La puntuación menor está en su “preparación para gobernar”.

El candidato de Adelante Andalucía tiene otro fuerte: su uso de las redes sociales. Es uno de los políticos andaluces que mejor maneja esta vía de comunicación y sus publicaciones en Instagram suelen ser virales. Utiliza un lenguaje fresco, muy directo, con temas a pie de calle. Nada encorsetado, pensando mucho en el público joven.

Esto se traduce en la intención de voto también. Adelante Andalucía tiene especial tirón entre los nuevos votantes y alcanza su mayor intención de voto, con un 12%, entre los electores que tienen entre 18 y 24 años. En cambio, su apoyo va disminuyendo especialmente a partir de los votantes de 55 años, registrando su menor apoyo entre los que superan los 75 años (3,8%). Por género, tiene más tirón entre los hombres (9%) que entre las mujeres (6,4%).

Adelante Andalucía ha conseguido ir creciendo gracias a su labor parlamentaria en el Hospital de las Cinco Llagas frente al ruido del grupo parlamentario de Por Andalucía, que estaba encabezado por Inmaculada Nieto, pero cuyo trabajo no llegó a calar con profundidad en los medios.

El reto del partido andalucista para estas elecciones es lograr su expansión provincial. Hasta el momento, ha sido un fenómeno centrado principalmente en Cádiz y Sevilla. En cambio, IU en Andalucía tiene una mayor capilaridad y concejales en ayuntamientos de las ocho provincias. La división de ese espacio, además, provoca una mayor dificultad para entrar en provincias como Almería, Jaén y Huelva (donde la izquierda del PSOE no logró ningún escaño en las elecciones de 2022).

Apuesta por la vivienda

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Durante estos días de precampaña, Adelante Andalucía está centrando muchos esfuerzos en temas de vivienda. Una de sus medidas estrella es la propuesta de desprivatizar las 640.000 viviendas vacías que hay en Andalucía (según sus cálculos en base al Instituto Nacional de Estadística) para ponerlas en alquiler accesible.

Y el candidato quiso anunciar esta propuesta de manera simbólica delante de pisos turísticos en la Ronda de Capuchinos en Sevilla. Con un lenguaje que llega a la calle aludiendo a los inversores alemanes de los mismos: “Estos señores, César y Josef, tienen casas en seis provincias de Andalucía. Por supuesto, no viven en ninguna ni tienen ningún interés por Andalucía más que hacer negocios. Yo hago una pregunta a la sociedad andaluza y a todos los partidos andaluces: ¿Les parece lógico que estos dos señores tengan 2.600 casas y los andaluces y andaluzas no puedan pagarse una casa, ni en alquiler ni en hipoteca?”.

“Nadie consigue 2.600 casas trabajando, eso es mentira, nadie lo hace honradamente. Esto es fruto de herencias, de inversiones en fondos de inversión y de negocios especulativos”, señaló García.