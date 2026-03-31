Adelante Andalucía recurrirá el debate cara a cara entre Moreno y Montero que plantea RTVE

Adelante Andalucía recurrirá ante la Junta Electoral el debate 'cara a cara' entre Juanma Moreno y María Jesús Montero que ha planteado RTVE para la campaña electoral de las andaluzas del 17 de mayo, según informa EFE.

El líder de la formación de izquierdas, José Ignacio García, ha asegurado en una comparecencia ante los medios en el Parlamento de Andalucía que ese debate donde solo estarían el candidato del PP y la del PSOE supone "ignorar al 70% de los andaluces que en 2022 no votaron a ninguna de esas opciones".

Adelante Andalucía ha animado a RTVE a replantear su propuesta, en la que hay dos debates: uno con todos los partidos con representación parlamentaria, donde sí está la formación de izquierdas y al que piensan acudir, y otro en el que solo participarían Moreno y Montero.

Si RTVE no cambia su propuesta, ha añadido García, será la Junta Electoral la que deba pronunciarse sobre esta cuestión, sobre la que ha pedido a PP y PSOE que "reflexionen".

Elecciones andaluzas

García también se ha pronunciado sobre la fecha de las elecciones andaluzas, fijadas por el presidente de la Junta el 17 de mayo, de la que ha indicado que tiene relación con el conocido como caso mascarillas y sus presuntos implicados en Almería.

"A final de mayo y durante junio, justo después de las elecciones, qué casualidad, desfilarán por los juzgados todos los imputados del caso mascarillas" de Almería, ha señalado el político gaditano. Para García, esa es la razón del "adelanto de las elecciones", que en 2022 se celebraron el 19 de junio y esta vez serán en mayo.

"Corrupción"

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Para Adelante Andalucía, esa fecha de los comicios es señal de "miedo y de que Moreno tiene mucho que ocultar" y una forma, ha añadido, de "robar el debate sobre la corrupción".

El expresidente de la Diputación de Almería, ha señalado José Ignacio García, no dimitió "hasta que le metieron en el calabozo y, según la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), pagaba la hipoteca con mordidas de corrupción que ingresaba en la cuenta de sus padres ya fallecidos".

García, que ha reclamado un debate sobre corrupción, ha calificado de "rastrero" este caso en el que, ha asegurado, se desvió dinero "para el covid-19" en beneficio de unos pocos.