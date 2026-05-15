La Guardia Costera cambia de táctica: disparos al motor y salvavidas para los narcos

La tripulación del guardacostas Tahoma interceptó simultáneamente tres embarcaciones sospechosas de contrabando que transportaban aproximadamente 2.760 kilogramos de cocaína, valorada en casi 45,8 millones de dólares, el 8 de mayo, a unas 145 kilómetros de Cartagena, en Colombia. Esta incautación representa 2,3 millones de dosis potencialmente letales de cocaína que no llegarán a las calles estadounidenses y se desarrolló mediante tácticas que, esta vez sí, preservaron la vida de los sospechosos, a diferencia de lo que venía ocurriendo en otras ocasiones.

La tripulación del Tahoma desplegó sus dos pequeñas embarcaciones y la dotación aérea del Escuadrón Táctico de Interdicción de Helicópteros de la Guardia Costera, que se encontraba desplegada, detuvo a las tres embarcaciones.

Una de las narcolanchas se negó a cooperar —no se detenía— y fue necesario el uso de tácticas aéreas, incluyendo disparos de precisión de francotiradores dirigidos a los motores, para obligarla a detenerse.

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Como consecuencia, los presuntos contrabandistas a bordo saltaron por la borda. La tripulación aérea lanzó varios chalecos salvavidas y las personas fueron rescatadas sin que se reportaran heridos. Las otras dos embarcaciones se detuvieron cuando las tripulaciones de la Guardia Costera se lo ordenaron.

“La interceptación simultánea de tres embarcaciones es una muestra del profesionalismo, la precisión y la dedicación inquebrantables de nuestras tripulaciones”, declaró el comandante Nolan Cuevas, oficial al mando del Tahoma. “Esta interceptación impidió que una cantidad significativa de narcóticos ilegales llegara a las costas estadounidenses, y su trabajo en equipo subraya la misión de la Guardia Costera de proteger a nuestra nación y salvar vidas”.

Estas declaraciones y este modo de actuar confronta directamente con las ejecuciones de personas sospechosas de narcotráfico que se produjeron en los últimos meses en la región, con más de un centenar de muertes por bombardeos estadounidenses con el pretexto de que transportaban droga.