"Está claro que en Madrid nos están poniendo algo en el agua", Ayuso y Florentino en los memes de la semana

Ayuso ha intentado convertir su regreso de México en una ofensiva contra Sheinbaum y Sánchez, presentándose como víctima de una supuesta campaña en su contra y de falta de protección por parte del Ejecutivo español durante su viaje. Nada más pisar Madrid, fue directa a dar un par de entrevistas y lo que pasó ya es historia de los memes de este país. La presidenta madrileña dijo que había "sufrido boicot" desde su llegada, y aseguró que el viaje se recortó "por un problema de seguridad" y que tuvo "que llevar escolta hasta la puerta del avión", unas palabras que han sentado regular a los usuarios de X y Bluesky, que han aprovechado para hacer de las suyas y mofarse de sus declaraciones. "Ayuso ha pasado de La Malinche a La Llorona. ¡Viva México, cabrones!", ironiza @alemvelasco_, "La mártir de las micheladas", se cachondea @RafaCabeleira, "Ayuso perseguida por los narcos da para serie de Netflix: Los narcotorpes", se ríe @DonMitxel_I.

Me imagino a Ayuso en la Riviera Maya en una tumbona junto a MAR: - ¿A que no hay huevos a culpar a Pedro Sánchez? - ¿Que no? ¡Sujétame el mojito y el chupito de mezcal! — Carl Winslow (@carlwinslou.bsky.social) 12 de mayo de 2026, 13:35

Aconsejo a los madrileños no salir sin ponerse las botas de agua. Las lágrimas de Ayuso y Florentino han dejado el suelo encharcado.. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 12 de mayo de 2026, 20:06

La rueda de prensa de Florentino Pérez estuvo calentita, y, madridista o no, dio mucho que hablar entre los usuarios de X y Bluesky: "Entre la entrevista de Ayuso con Nacho Abad esta mañana y la rueda de prensa de Florentino esta tarde, está claro que en Madrid nos están poniendo algo en el agua", apunta @maglocd.

"El hantavirus es una segunda oportunidad para salir mejores de esta", los memes de la semana Ver más

Las ratas de Clavijo también han traído cola esta semana. Recogemos algunos de los mejores memes de ratas nadadoras, como atletas olímpicas de natación sincronizada y otras maravillas que nos han dejado las redes haciendo mofas del presidente canario y su uso de la IA para asegurar la capacidad nadadora de estos roedores.

No sé por qué os extrañáis de que las ratas sepan nadar, si algunas hasta montan partidos políticos y otras llegan hasta magistrados del Tribunal Supremo — PrendenteEnParapente (@prendente.bsky.social) 11 de mayo de 2026, 15:27

A partir de hoy el ridículo se mide en Clavijos. — mortadela.eurosky.social (@mortadela.eurosky.social) 11 de mayo de 2026, 15:28

Por último, la retirada de las acreditaciones del Congreso a Bertrand Ndongo y Vito Quiles también ha dado de sí para el cachondeo y la mofa entre los internautas. "Vito Quiles y Bertrand Ndongo han empezado el puente de San Isidro un día antes", se mofa @CarlWinslou.

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.