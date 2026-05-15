Profesores y estudiantes se manifiestan en Valencia en defensa de la educación pública

Una manifestación multitudinaria del profesorado y de estudiantes en defensa de la educación pública, más de 35.000 personas según la Delegación del Gobierno, ha colapsado este mediodía el centro de la ciudad de València en el quinto día consecutivo de movilizaciones y de huelga indefinida de los docentes de la Comunitat Valenciana.

La marcha, que ha partido de la explanada de la Plaza de Toros para recorrer las calles Xàtiva, Colón, Paz y San Vicente y terminar en la plaza del Ayuntamiento, se celebra después de que este jueves se reunieran la Conselleria de Educación y los sindicatos durante algo más de cuatro horas para intentar acercar posturas sobre los puntos de reivindicación planteados por los docentes, reunión que terminó sin acuerdo y que continuará el lunes.

Los representantes de los sindicatos convocantes de la huelga —STEPV, CCOO, UGT y CSIF— han portado la pancarta de cabecera con el lema 'Ja n’hi ha prou: menys burocràcia, menys ràtios, més salari, més plantilla i més valencià' (ya es suficiente: menos burocracia, menos ratios, más salario, más plantilla y más valenciano), acompañados por algunos manifestantes vestidos de negro, con coronas y ataúdes por la educación pública, con frases como "muerta por no poder atender la diversidad" o "muerta por el negacionismo lingüístico".

Entre pitos, aplausos y gritos de "Consellera dimisión", los sindicatos han celebrado antes de iniciar la manifestación que Valencia está colapsada, han calificado este día como "histórico pero triste" y han reclamado a la Conselleria de Educación que el lunes, en la próxima reunión, lleven una propuesta con todas las reivindicaciones que exigen tanto el profesorado como las familias.

Las educadoras de 0 a 3 años se movilizan para dignificar su profesión: "Somos escuelas, no guarderías" Ver más

Durante la marcha, la marea de manifestantes ataviados con camisetas de color verde ha exhibido pancartas con lemas como "Menys discursos, més suport", "Mi vocación no paga el alquiler" y "La educación no es un gasto, es inversión", entre billetes de 0 euros con la cara de la consellera, en alusión a que no se haya incluido la propuesta de mejora salarial en el primer borrador de la negociación.

La Conselleria de Educación ha cifrado en un 35,64% el seguimiento general de la huelga, según datos recogidos hasta las 13:00 horas.

La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, ha asistido a la manifestación y ha saludado al inicio a los sindicatos convocantes, mientras que la concejala socialista Dolors López ha denunciado, en un comunicado, el intento de la alcaldesa de València, María José Catalá, de "boicotear la multitudinaria manifestación" de la comunidad educativa.