Las educadoras de 0 a 3 años se movilizan para dignificar su profesión: "Somos escuelas, no guarderías"

Las educadoras de las escuelas infantiles, de 0 a 3 años, se movilizan este jueves en toda España en más de 53 concentraciones y con un paro general por el que piden dignificar su profesión, para que sea considerada etapa educativa porque "no somos guarderías".

De esta forma se manifestaban muchas de las educadoras que avisan de que están en unas condiciones laborales y salariales críticas, ya que se trata de un sector muy fragmentado en el que conviven centros públicos, de gestión autonómica y municipal, con centros privados y con escuelas públicas externalizadas.

Alrededor de 60.000 educadoras de unas 11.000 escuelas, públicas y privadas, reclaman menos bebés y niños por profesional, la pareja educativa en el aula y unos sueldos que superen el salario mínimo interprofesional, entre otras medidas.

También que se les equipare con el resto de docentes de la Educación Infantil y puedan tener una jornada lectiva regulada y apoyos en las clases para niños con necesidades educativas específicas.

En la mayoría de las provincias se han llevado a cabo manifestaciones o concentraciones frente a las consejerías de Educación o parlamentos autonómicos, y sindicatos como CCOO, UGT, CGT y USO han convocado diferentes actos, también ante la patronal estatal ACADE.

En Barcelona un millar de personas han marchado por el Paseo de Gràcia cortando el tráfico hasta la Delegación del Gobierno y el 20 de mayo está prevista otra manifestación unitaria.

"Queremos reivindicar al 0-3 como etapa educativa, más recursos para atender a la diversidad y menos ratios", ha recalcado el portavoz de la Plataforma 0-3, Carles Arbó.

"Hoy es un día histórico, nunca antes todo el sector 0-3 de todas las comunidades autónomas han salido juntas en una huelga. Hoy esta marea amarilla será en toda España y llenaremos las calles", ha señalado la portavoz de la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles (PLEI), Rosa Marín, a EFE tras recordar que en Madrid se cumple un mes de huelga indefinida.

Desde León, Sandra Lera, otra educadora, insiste junto a medio centenar de compañeras que trabajan en una etapa educativa "que es la más importante y la peor valorada".

"Necesitamos que nos escuchen, necesitamos que se nos valore y necesitamos que se nos incluya en la Educación, porque somos escuelas, no guarderías", ha denunciado, al tiempo que en Valencia Sabrina Pérez, portavoz de la Plataforma en Defensa 0-3 de Comunitat Valenciana, ha subrayado que "estamos agotadas".

"Queremos un calendario escolar igual que el resto de etapas educativas; no somos una guardería, somos una escuela infantil, somos una etapa educativa como cualquier otra", ha insistido Pérez, que recalca la carga "física y emocional" que afrontan.

Y es que en muchos casos, estas educadoras deben atender hasta 8 bebes de menos de 1 año en el aula.

Piden que se legisle una bajada de ratios para que sean de 4 bebés menores de 1 año por educadora, 6 niños de entre 1 y 2 años, y 8 niños o niñas de entre 2 y 3 años por profesional.

En Madrid, las educadores infantiles han recordado a la presidenta de la comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que "infantil está en lucha" y han exigido devolver la "dignidad" a su trabajo.

Ataviadas con prendas de ropa amarillas y acompañadas de pitos y cacerolas, Eva, una de las manifestantes, ha asegurado que su gremio no puede seguir con las condiciones actuales mucho más tiempo.

Desde CCOO, la secretaria general de la Federación de Enseñanza, Teresa Esperabé, ha recalcado que "esta agenda de acciones va a seguir y no vamos a parar hasta que se de dignidad al 0-3".

"Somos educación, pero solo lo somos en el papel. En la práctica todavía no se nos considera una etapa educativa", ha denunciado la portavoz de la Plataforma 0-3 Aragón, Belinda Gil, mientras en Andalucía decenas de compañeras han reivindicado que el primer ciclo sea "universal y gratuito" y han criticado que el presidente Juan Manuel Moreno devolviera al Estado 112 millones para crear escuelas públicas.

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Fuentes de CCOO estima una media de seguimiento por encima del 75%, mientras la Junta de Castilla y León ha estimado en un 18,78% el paro en su comunidad y en Castilla-La Mancha los sindicatos señalan un seguimiento del 57%.

La Federación de Enseñanza de USO Madrid, que se ha manifestado bajo pancartas de 'SOS Educación Infantil' y 'Abandono y violencia institucional', también ha advertido de las dificultades derivadas del bloqueo de mejoras salariales por las sucesivas prórrogas en las licitaciones, lo que impide la aplicación de la Tabla A del XIII Convenio estatal.

"Es imprescindible abrir una mesa de negociación con las patronales y la administración que permita avances reales", ha señalado el secretario general de FEUSO Madrid, Juan Torija.