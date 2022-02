Teresa Rodríguez lanzará el 28F su "confluencia andalucista" sin contar ya con Unidas Podemos

Adelante Andalucía prevé presentar el 28 de febrero, Día de Andalucía, su propia oferta de "confluencia andalucista" de cara a las autonómicas de 2022, tras dar por inviable una candidatura conjunta con Unidas Podemos (UP). Así lo avanza a infoLibre Teresa Rodríguez, líder de Adelante, que da por "bloqueada" la negociación propiciada por mediadores externos entre su formación, UP y Andaluces Levantaos. El motivo del "bloqueo", señala Rodríguez, es que no se dan "los mínimos" para el diálogo, que pasarían por la reincorporación de los diputados anticapitalistas expulsados del grupo parlamentario.

Con todo ello se aleja la hipótesis de una confluencia de todas las fuerzas de izquierdas y andalucistas –PSOE al margen–, alentada por un grupo de mediadores que reivindican la traslación a la comunidad del sur del "proyecto de país" de Yolanda Díaz. El movimiento de Rodríguez pretende pasar página de un debate, el de la posible confluencia de los tres espacios inducida por los mediadores, que a juicio de la líder de Adelante –suma de Anticapitalistas, Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista y Defender Andalucía– no tiene ya más recorrido. Su apuesta es otra, dice. Concretamente, "ampliar el espacio andalucista". Con ello trata de cambiar el foco y tomar la iniciativa.

Un intento de mediación

Los máximos dirigentes de UP, Toni Valero (IU) y Martina Velarde (Podemos); Adelante, Teresa Rodríguez; y Andaluces Levantaos, Esperanza Gómez, mantuvieron el 8 de enero en Sevilla una reunión preparada por un grupo de activistas e intelectuales de la izquierda andaluza, entre los que destacan Sebastián Martín Recio, exalcalde de Carmona (Sevilla) con IU y uno de los impulsores de la Marea Blanca sanitaria, y el catedrático de Teoría de la Comunicación Francisco Sierra.

El encuentro sólo fue dado a conocer por los promotores a finales de enero en una rueda de prensa. Hubieran querido anunciar un acuerdo, pero no lo había. Hoy sigue sin haberlo. Y cada día parece más difícil, al menos para una candidatura que abarque a los tres espacios políticos, a tenor de los análisis de la situación recabados por infoLibre de todos ellos.

Un documento a examen

Los líderes de la izquierda andaluza tienen en sus manos al menos desde ese 8 de enero un documento de diez puntos para una posible candidatura unitaria. Un conocedor de la preparación del documento señala que es fruto de la evaluación de todas las posiciones, para concitar el máximo acuerdo posible. La propuesta, según esta fuente, incluye una cabeza de lista provincial para cada líder, un método de consenso para las listas que abarca al posible candidato a la presidencia, presencia de independientes...

Hay propuestas que están pensadas para atraer a Adelante, cuya ruptura con Podemos e IU tuvo entre sus motivos el deseo de mayor autonomía y el rechazo a gobernar con el PSOE. De este modo, señala este conocedor de las conversaciones, se formaría un grupo parlamentario "de obediencia exclusivamente andaluza", con la perspectiva de un futuro estatus tipo En Comú Podem. Además, en el caso de un gobierno con el PSOE, se deja a a cada grupo autonomía para decidir si entra o no a formar parte.

Una negociación "bloqueada"

El acuerdo no ha salido adelante, a pesar de que desde UP consideran que las cesiones son relevantes. Rodríguez ha puesto como requisito para negociar la "restitución" de nueve diputados expulsados y dos que se salieron del grupo que antes se llamaba Adelante Andalucía y hoy Unidas Podemos por Andalucía. Este requisito es valorado desde UP como una excusa, ya que no estaba entre los asuntos a tratar en la reunión del 8 de enero. Además, consideran que algo así abriría el debate sobre el transfuguismo y sobre la marca "Adelante Andalucía", dos temas espinosos con potencial para meter el conflicto en un círculo vicioso. Aunque UP no se cierra a hablar sobre nada, lo cierto es que de las posiciones de ambas partes sólo cabe concluir que no hay visos de acuerdo.

¿Cómo está la situación ahora? "Bloqueada", la palabra utilizada por Rodríguez, es el adjetivo más suave. Hay quien dice "en vía muerta". Nadie descarta algún tipo de integración, pero no de todas las fuerzas. Hay posibilidades intermedias, porque no todos los grupos son homogéneos. Eso sí, la idea de una papeleta con Adelante, Podemos e IU es dada por inverosímil por todos los consultados en los partidos, si bien en el grupo promotor aún hay quien insiste en que no se puede descartar nada. La figura de Yolanda Díaz es citada como posible desatascadora, pero nadie puede garantizar que la vicepresidenta vaya a implicarse.

El acto de Adelante el 28F

En la antesala de las elecciones en Castilla y León circularon rumores sobre un posible acuerdo antes del 28 F. Finalmente, será precisamente el Día de Andalucía cuando se visualice que la vía de la mediación ha entrado en barrena.

El 28F habrá dos manifestaciones. Una se celebrará en Sevilla, convocada por un grupo de colectivos entre los que están Podemos, IU y Más País Andalucía. La otra tendrá lugar en Cádiz, convocada por En Marcha Andalucía/Marchas de la Dignidad, apoyada por la CGT y crítica con el Gobierno del PSOE y UP por la reforma laboral. Adelante va a tener presencia en las dos manifestaciones, pero con prioridad en la de Cádiz.

Más allá de esta primera diferencia sobre las manifestaciones, que a su vez revela discrepancias políticas profundas, el plato fuerte del 28F para Adelante tendrá lugar en un acto que se celebrará a partir de las 14.30 en Sevilla. El acto será convocado por Poderío Andaluz, la "marca cultural" de Adelante. Participarán el grupo musical Califato 3/4 y la rapera Carmen Xía, según la previsión organizativa. Eso en cuanto a lo cultural. En lo político, el protagonismo recaerá en Teresa Rodríguez, José María González Kichi, alcalde de Cádiz, y María Jesús Infante, nieta de Blas Infante, considerado "Padre de la Patria Andaluza".

Rodríguez explicará el planteamiento de su dirección sobre la forma de Adelante de presentarse a las autonómicas. La dirigente no da todos los detalles, pero sí adelanta lo siguiente: se tratará de una propuesta de "confluencia" para ampliar y sumar nuevos elementos al espacio "andalucista". Es una fórmula adoptada tras dar por amortizada la otra vía, la de la candidatura única de Unidas Podemos-Adelante-Andaluces Levantaos.

Pregunta: ¿Está incluida UP en esta oferta "andalucista"? "El 28F no vamos a dirigirnos a Unidas Podemos ni para bien, ni para mal, ni para regular. Nos vamos a dirigir a nuestro espacio político, que es el andalucismo de izquierdas", señala Rodríguez.

A juicio de Rodríguez, "no tiene sentido insistir" en la vía de la candidatura única, cuando no se cumple su requisito para volver a negociar, que es la reincorporación de los diputados expulsados del grupo original de Adelante, hoy no adscritos. "Hay dos modelos. La confluencia de las izquierdas y la confluencia del andalucismo", señala Rodríguez, que se decanta por la segunda opción y afirma que la primera, "hoy por hoy, no es posible" porque "no se dan los mínimos". "No nos podemos quedar bloqueados ahí", afirma Rodríguez, que cree que los líderes de UP también son conscientes de que no es posible la candidatura unitaria pero insisten en que sí lo es para que sea ella la que pague el coste.

¿Y Más País?

Queda por saber dónde se acaba situando Andaluces Levantaos, que integra a Más País, Andalucía X Sí e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Estas dos fuerzas andalucistas son reticentes al encuentro con Adelante, señala un conocedor de las negociaciones. La líder de Más País y de Andaluces Levantaos evita comentar debates de su coalición antes de decidir y recalca que no hay nada cerrado. No está decidido si Andaluces Levantaos irá con UP, con Adelante Andalucía o sola.

Lo que sí cree Esperanza Gómez es que las elecciones de Castilla y León retrasan todos los planes, en primer lugar porque alejan la hipótesis de un adelanto inminente en Andalucía y en segundo lugar porque invitan a reflexionar sobre los resultados, en los que Unidas Podemos ha obtenido un solo escaño. "Vamos a parar un poquito, a pensar y a seguir fortaleciendo nuestra coalición. No nos negamos a nada, pero no hay prisa", señala.