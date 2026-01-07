Transparencia total
COLOMBIA

El sucesor de Petro denuncia que Trump quiere influir en los comicios colombianos

  • Iván Cepeda, candidato a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en mayo en el país latino, ha denunciado estos hechos en una rueda de prensa
  • El político denuncia que el presidente estadounidense está manipulando la opinión pública colombiana en contra del actual presidente Gustavo Petro
El candidato presidencial colombiano del Pacto Histórico Iván Cepeda ofrece una rueda de prensa este miércoles en Madrid, para hablar del riesgo de injerencias estadounidenses en las próximas elecciones colombianas y de las consecuencias de la reciente operación militar en Venezuela.
Iván Cepeda, candidato para las elecciones presidenciales de Colombia por la coalición del presidente Gustavo Petro, alertó este miércoles de que el presidente estadounidense Donald Trump está "intentando influir" en la cita electoral que se celebrará en mayo en Colombia, como ya ocurrió, a su juicio, con los comicios de Honduras del pasado mes de noviembre.

"Estados Unidos está intentando influir por todos los medios posibles en nuestras elecciones y lo está haciendo lanzando afirmaciones y tomando acciones que buscan influir claramente en la opinión pública colombiana. No es otra la explicación de catalogar a nuestro presidente (Gustavo Petro) como un narcotraficante y de incluirlo en una lista de narcotraficantes", denunció Cepeda en una rueda de prensa ofrecida en Madrid antes de reunirse con colombianos que viven en España.

Noticia en ampliación.

