China pide respetar la Carta de la ONU ante las amenazas de Estados Unidos sobre Groenlandia

China defendió este miércoles que las relaciones entre países deben regirse por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, al ser preguntada por las recientes declaraciones de Estados Unidos sobre una posible acción militar para hacerse con el control de Groenlandia, según informa EFE.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning se limitó a señalar hoy en rueda de prensa que "la parte china ha abogado de forma consistente por gestionar las relaciones entre Estados de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de la ONU", sin entrar en más detalles.

La respuesta se produjo después de que desde Washington se volviera a plantear la posibilidad de utilizar medios militares para controlar Groenlandia, en un contexto de creciente presión diplomática y retórica por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha justificado su interés por la isla por motivos de "seguridad nacional" y para "disuadir a China".

Las declaraciones de Pekín llegan en un momento de especial tensión internacional tras la reciente operación militar estadounidense en Venezuela, con la cual capturaron al presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro, y en medio de las advertencias de Dinamarca, Groenlandia y varios países europeos sobre la necesidad de respetar la soberanía y el orden internacional basado en normas.

Pekín denuncia "intimidación" de EEUU al supuestamente exigir a Venezuela romper con China

China denunció este miércoles lo que calificó de "intimidación" por parte de Estados Unidos al supuestamente exigir a Venezuela que rompa sus relaciones económicas con Pekín como condición para explotar y comercializar su petróleo, y defendió que el país sudamericano es un Estado soberano con pleno control sobre sus recursos naturales.

Mao Ning afirmó el miércoles que Venezuela "es un país soberano y goza de plena y permanente soberanía sobre sus recursos naturales y todas las actividades económicas dentro de su territorio", al ser preguntada por las informaciones publicadas por la cadena estadounidense ABC News sobre supuestas exigencias de Washington a Caracas.

Trump nombra un enviado especial para Groenlandia para convertirla "en parte de EEUU" Ver más

Según esos reportes, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, habría reclamado a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que ponga fin a sus vínculos con China, Rusia, Irán y Cuba y que se asocie exclusivamente con Estados Unidos en el sector petrolero.

Mao calificó esa supuesta presión como un "uso descarado de la fuerza" y sostuvo que la pretensión de que Venezuela disponga de sus recursos energéticos conforme a un enfoque de "Estados Unidos primero" constituye "un caso típico de intimidación", que "viola gravemente el derecho internacional", "infringe de manera seria la soberanía de Venezuela" y "perjudica los derechos del pueblo venezolano".

La portavoz reiteró asimismo la posición de Pekín en defensa de la cooperación económica entre Estados soberanos y recalcó que China "siempre ha llevado a cabo intercambios y cooperación con otros países sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio recíproco".