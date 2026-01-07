Transparencia total
Transparencia total
Buscar

INTERNACIONAL

El Gobierno urge a Europa a asumir "su propia soberanía" ante la situación internacional

  • Ha lanzado este mensaje después de la operación que lanzó Estados Unidos en Venezuela y en la que capturó a Nicolás Maduro
  • Albares ha insistido en que la única respuesta eficaz y viable tiene que ser europea
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. J.J. Guillén (EFE)

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha urgido a que Europa alce la voz "unida y fuerte" y asuma "su propia soberanía", convirtiéndose en un "referente global" de paz, seguridad y multilaterialismo para que no triunfe "la ley de la selva", según recoge EFE.

Un mensaje que ha lanzado en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros de 2026 después de la operación relámpago que lanzó Estados Unidos el sábado en Venezuela y en la que capturó al presidente, Nicolás Maduro y su esposa.

España suscribe junto a los grandes socios europeos la defensa de la soberanía de Groenlandia

España suscribe junto a los grandes socios europeos la defensa de la soberanía de Groenlandia

Ver más

Tras mencionar también las intenciones de la Administración de Donald Trump de comprar Groenlandia sin descartar una acción militar, Albares ha insistido en que la única respuesta eficaz y viable tiene que ser europea: "Aislarnos del mundo es una opción destinada al fracaso".

Más sobre este tema
logo infoLibre
stats