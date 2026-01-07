El Gobierno urge a Europa a asumir "su propia soberanía" ante la situación internacional

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha urgido a que Europa alce la voz "unida y fuerte" y asuma "su propia soberanía", convirtiéndose en un "referente global" de paz, seguridad y multilaterialismo para que no triunfe "la ley de la selva", según recoge EFE.

Un mensaje que ha lanzado en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros de 2026 después de la operación relámpago que lanzó Estados Unidos el sábado en Venezuela y en la que capturó al presidente, Nicolás Maduro y su esposa.

Tras mencionar también las intenciones de la Administración de Donald Trump de comprar Groenlandia sin descartar una acción militar, Albares ha insistido en que la única respuesta eficaz y viable tiene que ser europea: "Aislarnos del mundo es una opción destinada al fracaso".