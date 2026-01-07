Asesinada una mujer por disparos de "agentes migratorios" en una protesta de EE.UU.

Una mujer fue asesinada este miércoles tras ser disparada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos en Minnesota, en una manifestación por las crecientes redadas racistas en ese estado, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El hecho ocurrió mientras los oficiales de ICE realizaban un operativo en Mineápolis, la mayor ciudad de Minnesota, donde el DHS reportó la detención de más de 1.000 migrantes, algunos de Ecuador, México y El Salvador, incluyendo más de 150 el lunes, la mayor operación migratoria en lo que va del año. Residentes de Minnesota protestaban este miércoles contra las redadas, que se llevan a cabo sin juicio y sin garantizar los derechos humanos, tal y como indican organismos como Amnistía Internacional.

El asesinato, grabado en vídeo, muestra como la víctima intentaba huir en su coche a poca velocidad, y un agente del ICE introduce su arma por la ventana disparando directamente en la cabeza a la mujer.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, denunció tras el tiroteo de ahora que "la presencia de agentes federales de inmigración está generando caos en la ciudad". "Estamos demandando que ICE abandone la ciudad inmediatamente. Respaldamos a nuestras comunidades inmigrantes y refugiadas", señaló el demócrata en X. Frey, acusó este miércoles al ICE de "estar matando gente", además de exigirles que "se vayan al carajo" ("get the fuck out").

El alcalde, del Partido Demócrata, tachó de "mierda" el argumento del DHS de que los agentes dispararon a la mujer de 37 años, aún no identificada, como un acto de defensa propia durante la protesta. "No están aquí para causar seguridad en esta ciudad. Lo que están haciendo no es dar seguridad a Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza. Están separando a familias, están sembrando caos en nuestras ciudades y, en este caso, están literalmente matando gente", denunció en una rueda de prensa.

La extrema derecha lo justifica

Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, señaló que la mujer, aún no identificada, era "una alborotadora violenta que usó su vehículo como arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento para matarlos", lo que calificó de un "acto de terrorismo interno", por lo que un agente de ICE que "temía por su vida" realizó "disparos defensivos". "La presunta perpetradora recibió un disparo y está muerta. Se espera que los oficiales de ICE que están heridos se recuperen por completo", indicó en sus redes sociales la funcionaria, quien no reveló la identidad ni la nacionalidad de la víctima. La subsecretaria del DHS denunció que "los alborotadores empezaron a bloquear a los oficiales de ICE". La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, del partido republicano, también defendió que los agentes dispararon a matar "en defensa propia".

Trump consolida un poder sin contrapesos en el primer año de su segundo mandato Ver más

El incidente recuerda a uno similar que sucedió en septiembre pasado en Chicago, donde agentes del ICE dispararon y mataron a un mexicano de 38 años también con el argumento que "intentó conducir su vehículo" contra ellos, mientras que en octubre un hondureño murió atropellado en Virginia tras huir de oficiales migratorios.

Los hechos ocurren en medio de la polémica en Minnesota, donde el gobernador y excandidato demócrata a la vicepresidencia de EE.UU. en 2024, Tim Walz, anunció este lunes que no buscará un tercer mandato por la controversia sobre fraudes millonarios relacionados con programas de cuidado infantil vinculados a la comunidad somalí.

Ante este escándalo, la cadena CNN adelantó el lunes que la Administración del presidente Donald Trump planeaba enviar unos 2.000 agentes federales a Minneapolis para encabezar una campaña de arrestos de inmigrantes de la comunidad somalí y otros países.