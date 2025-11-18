La familia de Caparrós accede a los documentos sobre su asesinato que custodia el Congreso

Las tres hermanas de Manuel José García Caparrós, el sindicalista malagueño que murió de un disparo de la policía en una manifestación por la autonomía de Andalucía el 4 de diciembre de 1977 en Málaga, acuden este martes al Congreso para consultar la información desclasificada sobre este asesinato. Informa EFE.

La familia de García Caparrós viajará desde Málaga a Madrid para dirigirse al Congreso, donde serán atendidas por personal de la Cámara con el objetivo de conocer detalles sobre la muerte del sindicalista después de casi medio siglo de espera.

El Gobierno reconocerá a Manuel José García Caparrós como víctima del posfranquismo Ver más

Según ha señalado la propia familia en un comunicado, podrán consultar los documentos sin tachones y sin anonimizar, al figurar todos los nombres propios, pero esta información no será totalmente pública, por lo que la desclasificación es "excepcional".

Este acceso es posible después de que la Mesa del Congreso de los Diputados haya aprobado recientemente una nueva norma sobre el funcionamiento del archivo de la Cámara, que permite consultar información clasificada sin eliminar ningún nombre, como la del asesinato de Caparrós.

Caparrós, trabajador de la fábrica de Cervezas Victoria de Málaga y militante de CCOO, fue asesinado el 4 de diciembre de 1977 cuando tenía 18 años al participar en una manifestación en Málaga a favor de la autonomía andaluza, donde fue alcanzado por una bala del calibre utilizado por la Policía durante unos incidentes.