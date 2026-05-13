Por Andalucía denuncia a Canal Sur ante la Junta Electoral por el vídeo de Moreno cantando

La coalición Por Andalucía ha denunciado ante la Junta Electoral a Canal Sur por haber "vulnerado la neutralidad informativa en plena campaña electoral" al emitir, fuera de los espacios oficiales de propaganda, el videoclip en el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, interpreta la canción del partido para las elecciones.

"No se ha hecho una pieza equivalente sobre los vídeos o 'spots' en redes de otras candidaturas", asegura Por Andalucía en una nota de prensa a la que adjunta la denuncia presentada, en la que se pide que Canal Sur retire de sus plataformas el vídeo.

Moreno desvelaba a primera hora de este miércoles que él es quien canta Kilómetro sur, el himno de campaña de su partido que suena en todos los actos públicos: "Por fin, aquí está", ha dicho en una publicación en X.

En esta red social, Moreno ha incluido una publicación que contiene el videoclip del tema musical en el que aparece cantando en un estudio de música junto a un grupo musical, cuya identidad aún no se ha revelado, y que le acompaña en coros e instrumentos.

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Por Andalucía ha argumentado en la denuncia que emitir propaganda electoral en programación que no está contemplada para ese fin, conforme al Plan de Cobertura validado por la Junta Electoral de Andalucía, es contrario a la normativa electoral.

Así, se infringe el art. 66 LOREG y los principios consagrados en el mismo de respeto al pluralismo político y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y la neutralidad informativa, asegura la formación que lidera Antonio Maíllo como candidato a la Presidencia de la Junta.

Según la coalición, la emisión vulnera también el art. 29 LEA, que establece los reglados minutos de emisión de los 'spots' televisivos de cada formación, sin que esté previsto un plus para el partido que controla los órganos políticos de dirección de la RTVA.