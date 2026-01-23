Consumo investiga si hay puestos israelíes en Fitur que oferten viajes a territorios palestinos

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado este viernes la apertura de una investigación para identificar empresas que podrían estar promocionando desde el estand de Israel en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) viajes a territorios palestinos ocupados ilegalmente.

De ser cierto, estas prácticas podrían ser consideradas como publicidad ilícita, puesto que el real decreto ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina aprobado en septiembre de 2025 prohíbe la publicidad de bienes y servicios procedentes de estos territorios ocupados.

Según ha informado en un comunicado el ministerio que dirige Pablo Bustinduy, los indicios recabados hacen pensar que varias empresas israelíes podrían estar ofreciendo viajes a lugares como Jericó, en la Cisjordania palestina ocupada. "La publicidad se hace en el marco de una de las ferias más relevantes del sector, con miles de visitantes", ha expuesto Consumo.

El ministerio de Bustinduy ya exigió el pasado diciembre a siete multinacionales que retirasen 138 anuncios de alojamiento vacacional en asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha publicado en la red social BlueSky una carta dirigida a la directora de Fitur, María Valcarce, en la que expresa su "profunda indignación" al conocer la presunta promoción de viajes y actividades turísticas en territorios ocupados de Cisjordania y tilda de "incompatible" la participación de Israel en la feria. "Que un evento internacional celebrado en España sirva para legitimar y normalizar la explotación económica de un territorio sometido a ocupación militar ilegal resulta inaceptable e incompatible con el derecho internacional", ha aseverado.

La ministra ha denunciado el genocidio de Israel contra la población de Gaza, así como la "ocupación, represión y violencia estructural" perpetradas en su territorio. Asimismo, Rego ha recordado a Valcarce que el Gobierno de Israel ha vetado a dos miembros del Gobierno español por su denuncia del genocidio, impidiendo su entrada a Palestina. "Por todo lo expuesto, consideramos que la participación del Estado de Israel en Fitur es incompatible con los principios que deberían regir un foro internacional de estas características y solicitamos que adopten las medidas necesarias para que Israel no participe ni disponga de espacio alguno en esta feria", ha resaltado.