Yolanda Díaz llama a la unidad con otros partidos: "La gente quiere que caminemos juntas"

13:20 h

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha asegurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pide elecciones cada día para que no se hable de su liderazgo al frente del Partido Popular, pero el Ejecutivo va a agotar la legislatura "y si quieren hacer cambios tienen por delante casi tres años".

En la inauguración del Congreso Provincial del PSOE en Málaga, Montero ha dicho a los militantes del PP que si quieren hacer cambios tienen por delante casi tres años para desarrollarlos, tienen tiempo para recomponerse y ha insistido en que van a agotar la legislatura.

A este respecto Montero ha asegurado que en las organizaciones políticas se escucha algunas veces: "oye, que no se replantee relevo porque las elecciones están a la vuelta de la esquina y entonces no nos va dar tiempo a recomponernos", y ha mantenido que esa es la causa por la que Feijóo no deja de pedir elecciones "para que su liderazgo siga al frente del Partido Popular".