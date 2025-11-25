El feminismo toma la calle el 25N: "Nos siguen asesinando"

Las dos manifestaciones por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres han recorrido las calles de Madrid, entre consignas, pancartas y prendas moradas, y aunque divididas, reivindican los mismos objetivos: el fin de todas las violencias machistas y combatir el negacionismo. Las marchas han ido sumando participantes —sobre todo mujeres mayores— a medida que han ido avanzandoen su recorrido por las calles de la capital, en una tarde fría.

Aunque con la denuncia común ante las violencias contra las mujeres —que en este 2025 se han cobrado 38 vidas—, los grupos convocantes se dividieron hace unos años por las discrepancias en torno a la ley Trans, la abolición de la prostitución, los efectos de la ley del 'solo sí es sí', entre otras cuestiones.

La primera de las manifestaciones, organizada por el Foro de Madrid 25N y el Movimiento Feminista de Madrid, ha partido de la confluencia de las calles de Alcalá y Gran Vía con el lema 'Contra la Violencia Machista y el Negacionismo ¡Basta de Abandono Institucional!'.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, acompañada de las titulares de Vivienda y Inclusión, Isabel Rodríguez y Elma Saiz, respectivamente, así como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y dirigentes del PSOE madrileño y de la Ejecutiva Federal del partido, han encabezado esta marcha que ha terminado en la Plaza de España. Redondo ha interpelado al PP para seguir avanzando en la lucha contra la violencia machista. "Desde el Gobierno queremos grandes consensos para avanzar. Lamentablemente esos consensos se han roto estos días, como ha ocurrido en la Federación Española de Municipios y Provincias (donde no se ha llegado a una declaración conjunta) por culpa del PP. Pedimos al PP que no intente nadar y guardar la ropa. O está con el pacto de Estado o está con el negacionismo de Vox", ha declarado la ministra.

La manifestación convocada por la Comisión 8M de Madrid ha partido después desde Atocha rumbo a la plaza de Jacinto Benavente, bajo el lema 'Todas y todes contra la violencia racista y patriarcal', y a ella ha acudido la líder de Podemos, Ione Belarra.

En declaraciones a la prensa, Belarra ha criticado al líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, como un "peligro para las mujeres" y ha animado a "todas a movilizarse contra la ultraderecha", pues a su juicio, el movimiento feminista es "el movimiento social más transformador de nuestro tiempo".

Representantes de Sumar han destacado también el nombramiento de la nueva fiscal general experta en violencia machista y han recordado cómo la crisis de la vivienda y de los cribados en Andalucía afectan a las mujeres. "Necesitamos medidas ya".

A primera hora de la mañana, en el Congreso de los Diputados, la presencia telemática de Nevenka Fernández ha sido protagonista en el acto el organizado y en el que ha contado el acoso sexual por parte de Ismael Fernández, alcalde de Ponferrada, que la llevó a exiliarse de España. "Nunca pensé que estaría aquí hoy. Tengo suerte de estar aquí, por todas las que no pueden hablar, por las que ya no pueden hablar", contaba la primera mujer que denunció acoso en el entorno político. En el acto institucional ha participado la presidenta de la Cámara, Francina Armengol y la magistrada experta en violencia machista Cira García.

Desde Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado los avances en la lucha contra la violencia machista en la conmemoración del 25N, aunque recuerda que sigue "entre nosotros" y en redes sociales. "España ha avanzado mucho en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Pero la violencia machista sigue entre nosotros, también aquí, en las redes sociales", explica el presidente del Gobierno que acompaña su mensaje en X, junto al vídeo de la campaña La búsqueda del tesoro del Ministerio de Igualdad por este día conmemorativo, que protagoniza la actriz Ester Expósito.

El Senado ha organizado un minuto de silencio por las mujeres asesinadas, en la plaza de la Marina Española, antes del acto institucional que ha inaugurado y moderado el presidente de la Cámara Baja, Pedro Rollán.

Marchas divididas en algunas ciudades

En Barcelona, también se han convocado dos marchas. Una, organizada por la plataforma 'Novembre Feminista' (transinclusiva, 'queer' y que incluye a las feministas que defienden la regulación de la prostitución) y por otro, una concentración de Feministes de Catalunya, plataforma abolicionista y transexcluyente que defiende que el 25N nadie debería quitar el foco de las mujeres y las niñas.

En las ciudades andaluzas las convocatorias son unitarias, salvo en Sevilla, con una marcha convocada por el Movimiento Feminista de Sevilla y otra por la Asamblea Feminista Unitaria.

El movimiento feminista también se ha manifestado dividido en Santiago, Pamplona, Valladolid, Logroño y Palma de Mallorca, aunque con el mismo objetivo: exigir el fin de las violencias contra las mujeres.

Se da la circunstancia de que en Valladolid, las dos marchas han partido del mismo lugar, la Plaza de Fuente Dorada, con una hora de diferencia. En Palma de Mallorca, el 25N se reivindica en dos marchas que parten de forma simultánea con origen en dos extremos de la misma plaza.

Los datos de la violencia

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Esther Rojo, ha lanzado en este día un mensaje de esperanza a todas las víctimas de que se puede salir "de la espiral de violencia" pidiendo ayuda al entorno cercano o denunciando ante el juzgado o las fuerzas de seguridad.

Desigualdad y violencia machista Ver más

En una declaración institucional, Rojo ha apostado por aunar esfuerzos en la protección y atención a las víctimas, pero también en la prevención de la violencia machista poniendo el énfasis en la educación de los jóvenes.

La presidenta del observatorio y vocal del Consejo General del Poder Judicial incide en que es una obligación de las instituciones restaurar la confianza de las mujeres en el sistema y devolverles la tranquilidad: "No están solas y deben denunciar. Nos compete a todos estar vigilantes ante los posibles fallos, detectarlos y resolverlos de manera eficaz y aprender de los errores para avanzar en la lucha contra esta lacra". "Educando en el respeto al otro y en valores como la igualdad, caminaremos hacia una sociedad más justa y sin violencia y, por lo tanto, hacia una sociedad más libre", concluye.

Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia de pareja o sexual. En España, se estima que un 18,3% de las mujeres han sufrido en algún momento de su vida violencia física o sexual dentro de la pareja, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El organismo hace un llamamiento a que los gobiernos tomen acciones más decididas contra la violencia que sufren las mujeres, reforzando los programas de prevención o con la creación de una red de apoyo sanitario, legal y social a las víctimas y supervivientes.