Eduardo Rubiño: "Telemadrid es el NO-DO de Ayuso"

Año nuevo, vida nueva. Eduardo Rubiño dejará atrás la Asamblea de Madrid este 2023 camino al Palacio de Cibeles. Será uno de los nombres que acompañe a Rita Maestre (Más Madrid) en la lista para disputarle el bastón de mando a José Luis-Martínez Almeida (PP). Y lo hace tras unos años en un Parlamento regional que se ha convertido en un “circo” y en un “estercolero”, según confiesa, por obra y gracia de Isabel Díaz Ayuso.

Rubiño (Madrid, 1991) ha tenido que soportar hasta que Vox le diga que “cuide” su salud durante la celebración del Orgullo LGTBi. Él se ha convertido en uno de los grandes referentes del colectivo y en símbolo de una generación de nuevos políticos que luchan día a día frente a los pasos hacia atrás que busca la ultraderecha. Pero falta mucho por hacer, advierte, como la escasa representación trans en las instituciones. Que empiecen las campanadas.

LOS CUARTOS

1- ¿Quedan muchos armarios por abrir en la política?

Hemos abierto uno fundamental: la aprobación de la ley trans. Espero que acabe con la brecha de que todavía no tenemos suficientes representantes trans en las instituciones. En el Congreso no hay.

2- ¿Qué hace un chico como usted en un lugar como la política?

Si se lo hubieran preguntado a mi yo de hace diez años, probablemente fliparía. Intentar ahora mismo cambiar la ciudad de Madrid de arriba a abajo con Rita Maestre.

3- ¿Es tan asfixiante la Asamblea de Madrid como se ve en la televisión?

Desgraciadamente creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid es la mayor responsable de haberla convertido en un estercolero y en un circo romano que abochorna a mucha gente. La política debería ser otra cosa y hay que dignificarla. Eso pasa por hablar de los temas que le importan a la gente en lugar de insultar sin parar a la oposición.

4- ¿Qué es lo más fuerte que le han dicho en la Asamblea?

Sin duda, que me cuidara en el Orgullo. De lo que estaban hablando era de una cuestión de la salud sexual y hacían referencia en ese caso a la viruela del mono. Fue Vox, y supone resucitar estigmas que creíamos olvidados, propios de los años ochenta cuando se luchaba contra lo peor del VIH.

LAS CAMPANADAS

1- ¿Es usted el nuevo Pedro Zerolo?

No diría tal cosa en ningún caso. Afortunadamente esta generación, con una pluralidad de perfiles y de referentes desde todos los ámbitos de la cultura y la política, viene pisando fuerte y demuestra que es una cosa más colectiva que hace unos años, cuando había grandes pioneros ejemplificados en personas individuales.

2- ¿Qué le diría a Isabel Díaz Ayuso si le invitara a comer en la Puerta del Sol?

Que dejara de insultar a los sanitarios. ¿Qué le han hecho? ¿Por qué ese maltrato? ¿Qué gana con eso? Lo único que quieren es que les dejen trabajar y que tengamos una sanidad decente, que es lo que nos conviene a todos. También a una persona como ella.

3- ¿Es más de Pedro Sánchez o de Yolanda Díaz?

De Yolanda Díaz, sin ninguna duda. Y, desde luego, de quien soy más es de Íñigo Errejón. Pero la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo es una fuente de esperanza y, desde luego, de resultados para cambiar a mejor la vida de la gente como está demostrando con las medidas que está sacando adelante.

4- ¿Dejamos para otra vida la unidad de la izquierda?

La pluralidad también es necesaria. Nosotros, que somos una fuerza netamente madrileña, hemos demostrado que nuestro carril tenía identidad propia y nos ha permitido ser la alternativa de gobierno al PP. Eso es una lección importante.

5- ¿Por qué Madrid es tan de derechas?

Lleva más de 25 años en manos de unos señores que la han convertido en un auténtico laboratorio de sus políticas y han puesto a funcionar toda la maquinaria para tejer una red clientelar y dominar la televisión pública. Telemadrid es ahora mismo un NO-DO y un aparato de propaganda al servicio de la presidenta. Pero hace unos años demostramos que se puede ganar la ciudad de Madrid, y lo vamos a volver a hacer este 2023.

6- ¿A qué saben las magdalenas de Manuela Carmena?

Tengo que reconocer que no las he probado nunca. Me quedé con las ganas. Pero de Carmena creo que recordaré siempre lo que supuso de esperanza para la ciudad de Madrid y el cambio de rumbo, que ahora heredamos con mucho orgullo.

7- La Justicia europea ha condenado a España por la contaminación de Madrid y Barcelona, ¿nos está matando el aire de la capital?

Desde luego que sí. Es una de las asignaturas pendientes. Durante nuestros años de gobierno intentamos poner todas las medidas para empezar a corregir un problema enorme y desgraciadamente estamos muy lejos porque se están dando pasos atrás. Si tenemos una multa ahora es porque Almeida no ha hecho los deberes. Hay que volver a corregir el rumbo para que la UE no nos vuelva a tirar de las orejas.

8- Defina a Almeida con una palabra.

Titere. Es un títere de Ayuso. Ha quedado reducido a eso después de esa guerra cruenta en el PP. Incluso fuentes del Partido Popular autorizadas dicen que no tiene interés en ser alcalde. Ni siquiera tenemos que decirlo nosotros.

9- Se ve de concejal de…

Eso lo decidirá la alcaldesa. Estaré donde Rita me necesite.

10- ¿Se imagina a la ultraderecha gobernando en España después de las siguientes elecciones generales?

Hay que hacer todo lo posible para que no quepa ni imaginarlo porque sería terrible. Pero, sobre todo, lo que tenemos es que ilusionar con un proyecto social y progresista que devuelva la esperanza. El miedo no va a parar a la ultraderecha.

11- Si fuera el presidente del Gobierno mañana, ¿cuál sería la primera ley que aprobaría en el Consejo de Ministros?

Necesitamos una ley de cambio climático en condiciones, que incida en cómo se revolucionan las zonas de bajas emisiones en las ciudades.

12- Convenza a una feminista en desacuerdo con la ley trans por qué tiene que existir esa norma.

Los derechos de las personas trans no le restan derechos a nadie. Y ya que están tan preocupados porque esta ley supuestamente va a incitar a la hormonación, hay que decir que es justo lo contrario. Lo que hace es que no sea obligatoria. Por lo que deberían estar mucho más tranquilas.