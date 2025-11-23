Bustinduy, el valor emergente en la izquierda que no quiere ser candidato

Media mañana del pasado miércoles. Cafetería de la tercera planta del Congreso. En una mesa está sentado el ministro Pablo Bustinduy absorto entre sus papeles en mitad de la escandalera de periodistas y diputados pidiendo café para sobrellevar la larga jornada plenaria. Repasa su discurso, hace con su boli los últimos cambios. En apenas una hora subirá a la tribuna de oradores para defender el decreto para el desarrollo de la ley ELA.

Al mediodía los diputados aprietan el botón. La luz verde inunda la pantalla que corona el techo del Palacio de la Carrera de San Jerónimo. El resultado es de unanimidad absoluta: 346 ‘síes’ y ningún ‘no’. Se trata de casi un milagro en un hiperfragmentado Congreso, donde al Gobierno le cuesta sudores sacar alguna ley cada semana. En cambio, Bustinduy ha conseguido hacer normal ese apoyo en los últimos días.

La semana anterior Bustinduy también logró el respaldo en la Cámara Baja a la ley de servicios de atención a la clientela, una norma que no acapara grandes titulares, pero que viene a poner coto a las cansinas llamadas de spam que reciben constantemente los ciudadanos en sus teléfonos móviles. Una norma que ya trató de impulsar Leire Pajín en su época como ministra en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que no ha visto la luz hasta bien entrado 2025. Además, supuso un rearme de la mayoría de investidura con el voto a favor de Junts en un momento en el que los de Carles Puigdemont tratan de materializar, en cambio, su divorcio del PSOE.

El titular de Derechos Sociales ha logrado también una victoria política interna dentro de la coalición durante esta semana al forzar que el ala socialista se abra por primera vez a la inclusión en los presupuestos generales de una renta universal por hijos menores de 18 años. Se trata de una medida que impulsan con fuerza de la mano Bustinduy y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, con la idea de crear una prestación de 200 euros mensuales. Desde el ala de Sumar se traslada que en estos momentos tan complicados de la legislatura “hay que mandar la señal a los ciudadanos de que se hacen cosas”.

Ascenso en los sondeos

Bustinduy, asimismo, se ha encontrado con las encuestas a favor en estos momentos. Es el ministro del ala de Sumar con mayor puntuación para los ciudadanos, con un 5,32, y sólo lo supera en la lista general Carlos Cuerpo, del ala socialista y al frente de Economía (con un 5,41), según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La nota del titular de Derechos Sociales no ha dejado de crecer en el último año: en noviembre de 2024 tenía un 4,5 y barómetro a barómetro ha ido incrementando su puntuación.

El ministro tiene mejor imagen, con poca diferencia, entre los hombres (5,34) que entre las mujeres (5,29). Encuentra también sus cotas de valoración más altas en la población con más de 65 años (donde llega hasta los seis puntos), pero también gusta especialmente en el segmento que va entre los 25 y los 34 años (5,69). Los votantes de Sumar le dan un 7,35, siendo el ministro favorito de todos los de ese espacio por encima de Ernest Urtasun, Mónica García, Yolanda Díaz y Sira Rego. Tiene un tirón también importante entre los votantes socialistas (6,90), de EH Bildu (6,58), BNG (6,21) y Esquerra Republicana (6,14).

La imagen creciente de Bustinduy ha hecho que muchos dentro del espacio lo miren ante el complicado laberinto que afronta la izquierda de cara a las próximas elecciones generales con un mapa muy fragmentado, con Podemos alejándose de Sumar cada día más y con la idea de que está agotado el paraguas progresista con el que fueron a las urnas en las pasadas elecciones generales.

Pero el propio Bustinduy se quiere alejar de esa carrera por encabezar una posible candidatura para las generales. En una reciente entrevista en la Cadena Ser con Aimar Bretos señaló ante la pregunta de si le han planteado ponerse al frente de una lista del espacio: “No, porque todo el mundo sabe que no lo voy a ser. Me dedico en el ministerio a avanzar todo lo que pueda, que ya es una responsabilidad abrumadora”.

Posteriormente se le preguntó si creía que que la candidata debía ser Yolanda Díaz, a lo que Bustinduy contestó: “Es la mejor ministra de Trabajo que ha habido en la democracia española y la vicepresidenta de un Gobierno que tiene mucho por hacer. Tenemos que centrarnos en trabajar”.

Lo que tiene entre manos

Desde el Ministerio de Derechos Sociales insisten en el trabajo que queda por delante: “Seguimos con nuestro ritmo fijo”. Por ejemplo, ahora están muy vigilantes ante la celebración del Black Friday, para lo que han lanzado la mayor campaña de vigilancia y monitorización de precios hecha hasta la fecha por Consumo. Ya el año pasado este departamento implementó sanciones por valor de 350.000 euros a siete compañías. “Nos tomamos muy en serio reforzar la seguridad de los consumidores en este tipo de eventos”, trasladan desde el entorno de Bustinduy.

Asimismo, el ministerio está poniendo toda la energía en los expedientes que mantiene abiertos a Alquiler Seguro y a Airbnb. Y Derechos Sociales no tira la toalla en el terreno legislativo para sacar adelante la reforma de las normas sobre discapacidad y dependencia. En el anteproyecto se incluye la supresión del régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia y el plazo suspensivo de dos años de las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar. Asimismo, incluye regular la asistencia personal, expandir la ayuda a domicilio y reconocer la teleasistencia como un derecho subjetivo.