Por qué Carlos Cuerpo se ha convertido en el ministro mejor valorado en tiempos de polarización

“El nuevo ministro será Carlos Cuerpo, hasta ahora secretario general del Tesoro y Financiación Internacional”. Así anunciaba Pedro Sánchez al sustituto de Nadia Calviño el 29 de diciembre de 2023 desde el Palacio de La Moncloa. Su nombre sólo era reconocido por algunos periodistas económicos. Muchos ciudadanos tuvieron que googlear para saber quién era. Un auténtico desconocido en la cocina del poder.

Cuerpo (Badajoz, 1980) se ha convertido en poco menos de dos años en uno de los pilares del Ejecutivo y en el ministro mejor valorado por los españoles. Frente a los tiempos de polarización que vive la política nacional, los ciudadanos ponen su mejor nota a un hombre discreto, de carácter técnico, de formas educadas y alejado de las luchas intestinas de los partidos. Un dirigente que acapara titulares por hablar japonés frente a las frases grandilocuentes que atraviesan diariamente el Parlamento.

El ministro de Economía consigue un 5,41 por parte de los españoles, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), donde queda en segunda posición el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, con un 5,32. Son los dos únicos miembros de la coalición que aprueban. Detrás de ellos están: Margarita Robles (4,92), Ernest Urtasun (4,72) y Sara Aagesen (4,71). En el extremo opuesto, con las peores notas, se sitúan: Fernando Grande-Marlaska (4), Ana Redondo (4,14) y Ángel Víctor Torres (4,20).

"Comunica buenas noticias"

¿Qué ha llevado a este funcionario de carrera a tener esa nota entre los ciudadanos? ¿Cuáles son los factores del efecto Cuerpo? Ana Salazar, politóloga y directora de Idus3, se adentra en los diferentes elementos: “Lo primero es que la economía no es un problema, él siempre comunica buenas noticias. Eso no polariza. Y dato mata relato”.

“La economía funciona. Estamos creciendo y él no se mete en charcos políticos. Tiene una comunicación muy analítica y técnica, Ha conseguido encapsularse de la polarización reinante”, profundiza Salazar, que, no obstante, indica que en él también hay una “capacidad de sorprender” frente a la imagen de técnico gris: “De repente ves a un ministro hablar en japonés. Nos hemos acostumbrado a escuchar a Pedro Sánchez en inglés, pero esto no lo habíamos vivido. La gente pensaba que era fake y fue hasta motivo de investigación periodística”. Detrás de esa imagen hay un significado para la gente: “Esto implica esfuerzo, formación y trayectoria. Es lo contrario a Ana Botella y su relaxing cup of café con leche. Esas sorpresas levantan la simpatía de la gente”.

La politóloga dice que en Cuerpo hay una combinación de elementos que genera esa nota: “Es educado en el tono y las formas. Eso la gente lo valora mucho. Pero también gustan sus contradicciones. Por un lado es un funcionario vestido de gris, pero, de repente, muestra una gran sonrisa y un sentido del humor, como hizo en su entrevista con Risto Mejide en Todo es mentira. Y otras veces lo vemos como despeinado, con un punto excéntrico. Además, ha encontrado el punto arriesgando en las redes sociales con vídeos muy explicativos con cortinillas y cabeceras. Está muy trabajado todo”.

"Su imagen es agradecida entre todas las ideologías"

El análisis sobre Cuerpo también lo hace Toni Aira, politólogo, profesor de la UPF y autor de Mitólogos, el arte de seducir a las masas. Da esta visión: “Le hizo un gran favor Yolanda Díaz cuando dijo que era casi mala persona al mostrar sus diferencias de criterios sobre la reducción de la jornada laboral, porque lo centró en el Gobierno. Lo proyectó de otra manera, con un talante balsámico frente a perfiles como los de Sánchez y la propia de Díaz, que marcan una imagen más contundente ante el cuerpo a cuerpo y el acribillamiento del PP”.

“Frente a perfiles como Óscar Puente, la imagen de Cuerpo es mucho más agradecida para personas de todas las ideologías. No genera anticuerpos y eso se nota en que cuenta con menos ceros en las encuestas”, apostilla Aira El titular de Economía es el que menos “muy mal” atesora entre los miembros del Gobierno en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Según los datos pormenorizados del CIS, Cuerpo tiene un poco mejor imagen entre los hombres (5,43) que entre las mujeres (5,38). Y, por edades, goza de mejores notas entre los mayores de 65 años. donde su puntuación va más allá del 6. En cambio, los menores de 24 años son los que peor calificación le ponen (4,80). Los votantes socialistas son los que mejor opinan de él, con un 7,30, pero también tiene tirón entre los de EH Bildu (6,77) y Sumar (6,72).

"El prestigio de lo discreto"

Anna López Ortega, profesora de la Universitat de València y autora de La extrema derecha en Europa, lanza estas reflexiones: “En un contexto de polarización, figuras como Cuerpo ganan valoración porque encarnan lo que mucha ciudadanía percibe como perfil técnico, moderado y gestor, en contraposición al tono bronco de la política partidista. No está tan expuesto al barro del debate ideológico y representa una imagen de eficacia y estabilidad económica, dos valores que, en tiempos de ruido político, son muy apreciados. Además, ocupa un ministerio que no genera grandes conflictos identitarios ni polariza a los votantes, lo que amplía su aceptación transversal.

Pone este elemento sobre la mesa: “La buena valoración también refleja, en el fondo, un deseo social de normalidad. En medio de un clima crispado, donde los líderes políticos parecen más interesados en el combate que en gobernar, su figura funciona como un contrapunto: técnico, poco estridente y centrado en la gestión económica. No representa un bando emocional fuerte, y eso le convierte en un refugio simbólico para quienes están hartos de la confrontación”. “Es el prestigio de lo discreto frente a la política del grito”, apostilla.

El resultado de la encuesta coincide con un momento político muy interesante para Cuerpo, quien ha sido el encargado de pilotar el decreto de embargo de armas a Israel y que finalmente salió en el Congreso después de días en los que parecía abocado a naufragar en las votaciones. Asimismo, es el encargado de afrontar el reto de los aranceles impuestos de manera unilateral por Donald Trump. Uno de sus puntos fuertes, como coinciden también los expertos es la imagen que da en sus giras internacionales respondiendo a todos los medios en diferentes idiomas.

Así lo subraya Paloma Piqueiras, vicepresidenta de la Asociación de Comunicación Política (ACOP) e investigadora en la Universidad Complutense, que traslada esta idea: “Empezó siendo un perfil muy discreto, con pocas apariciones públicas y limitadas declaraciones, pero poco a poco va ganando protagonismo. También con entrevistas fuera de nuestras fronteras, donde le hemos visto hablar inglés fluido y hasta japonés. Cuando se expresa, da la sensación de serio y centrado, pero no parece distante. Su tono y gesto suelen ser afables”.

“Que sea el ministro más valorado responde a un perfil que combina eficacia técnica con cualidades más sensibles y que invitan a la empatía. Es agradable, pausado y tranquilo”, añade esta experta, que incide también en la gestión: “Los datos macroeconómicos apuntan a un crecimiento sostenido, con perspectivas positivas avaladas por diferentes organismos como la OCDE, el Banco de España y el FMI”: