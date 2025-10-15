Sánchez defiende una economía de "triple A" frente a las acusaciones de corrupción de Feijóo

El abismo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se hizo todavía más grande en la sesión de control al Gobierno durante este miércoles en el Congreso, donde el popular se afanó en denunciar la supuesta corrupción en el Ejecutivo en el mismo día que el exministro José Luis Ábalos declara ante el Tribunal Supremo.

El presidente del Gobierno defendió la "realidad" de la gestión de su Gobierno frente a los "bulos" de Feijóo poniendo sobre la mesa que el FMI ha elevado la previsión de crecimiento de España del 2,5% para este año y del 2% para el año que viene.

En este rifirrafe, Sánchez argumentó que este es uno de los gobiernos "más decentes, estables y eficaces" de la Unión Europea. Al mismo tiempo, subrayó el respaldo de las agencias de calificación a la gestión del Ejecutivo. Por eso, subrayó, que la coalición hace de España una economía "triple A".

"¿Le parece decente?"

Feijóo, previamente, le acusó de que José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García y su familia hacen caja mientras los españoles sufren para llegar a final de mes. Para lanzarle: "Corren los billetes como en un prostíbulo". El líder del PP ha apostillado: "Ha convertido a España en un país caro para trabajar y baratos para los sinvergüenzas". "¿Le parece decente?", ha preguntado.

El presidente de los populares ha añadido: "Protege a los que roban, España está cansada de su incompetencia y de los privilegios de su gente. Los españoles trabajan para mantenerles a ustedes. Con usted merece la pena ser jeta". Acto seguido, le ha proferido: "Con usted se castiga al honrado y se aplaude al indecente".

Un Sánchez visiblemente enfadado con las palabras de Feijóo ha respondido: "Lo que no son decentes son sus silencios. Hemos visto a Ayuso decir a las mujeres que se vayan a abortar a otro sitio. ¿Y qué ha hecho? Nada". "Hemos escuchado al presidente andaluz decir que los médicos no han llamado a las mujeres por los cribados para no alarmarlas y no generar ansiedad. Y usted no ha dicho nada", ha añadido el socialista.

Ha continuado el presidente su argumento así: "El jefe de gabinete de Ayuso reconoce que ha mentido y su partido dice que mentir no es delito. Y usted no dice nada". "La pregunta es qué aporta usted a la política. Su grupo le aplaude para tapara la nada de sus intervenciones", ha concluido en un cara a cara menos ruidoso que el de la semana pasada, pero más crudo.