Ábalos llega al Supremo con la duda de si entrará en prisión provisional

10:25 h

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha avanzado este miércoles que el real decreto para reforzar el sistema eléctrico, que contiene iniciativas que no tendrán que someterse a votación parlamentaria, estará "muy pronto" en el Consejo de Estado.

Durante su intervención en el pleno del Congreso, Aagesen ha reiterado además el compromiso del Gobierno por sacar adelante todas las medidas del conocido como 'decreto antiapagones', que decayó en la Cámara Baja con los votos en contra de PP, Vox, Junts, Podemos, BNG y CHA.

A raíz de aquel resultado, el Ejecutivo optó por trocear ese real decreto-ley entre las iniciativas que requieren convalidación parlamentaria y aquellas que no.

"No vamos a desistir. Vamos a seguir trabajando para conseguir aprobarlas", ha respondido la ministra al diputado de EH Bildu Mikel Otero, que ha animado al Gobierno a "no desfallecer por unas votaciones perdidas" porque se trata de medidas clave para sectores como el de la industria electrointensiva.

Según Aagesen, su compromiso por aprobar todo ese paquete "sigue siendo máximo". En este sentido, ha recordado que ya hay parte de esas actuaciones -las que no necesitan ser votadas por el Congreso-, que se están tramitando a través de un real decreto que "muy pronto estará en Consejo de Estado y lo verán aprobado".