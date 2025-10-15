MINUTO A MINUTO
Ábalos llega al Supremo con la duda de si entrará en prisión provisional
Siga la actualidad de este miércoles 15 de octubre:
10:25 h
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha avanzado este miércoles que el real decreto para reforzar el sistema eléctrico, que contiene iniciativas que no tendrán que someterse a votación parlamentaria, estará "muy pronto" en el Consejo de Estado.
Durante su intervención en el pleno del Congreso, Aagesen ha reiterado además el compromiso del Gobierno por sacar adelante todas las medidas del conocido como 'decreto antiapagones', que decayó en la Cámara Baja con los votos en contra de PP, Vox, Junts, Podemos, BNG y CHA.
A raíz de aquel resultado, el Ejecutivo optó por trocear ese real decreto-ley entre las iniciativas que requieren convalidación parlamentaria y aquellas que no.
"No vamos a desistir. Vamos a seguir trabajando para conseguir aprobarlas", ha respondido la ministra al diputado de EH Bildu Mikel Otero, que ha animado al Gobierno a "no desfallecer por unas votaciones perdidas" porque se trata de medidas clave para sectores como el de la industria electrointensiva.
Según Aagesen, su compromiso por aprobar todo ese paquete "sigue siendo máximo". En este sentido, ha recordado que ya hay parte de esas actuaciones -las que no necesitan ser votadas por el Congreso-, que se están tramitando a través de un real decreto que "muy pronto estará en Consejo de Estado y lo verán aprobado".
10:09 h
El vicepresidente de Junts Antoni Castellà ha afirmado este miércoles que, en caso de que su partido retire su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez, no apoyará una moción de censura capitaneada por el PP, ya que una moción "instrumental no puede hacerse nunca con un candidato que aspira a ser presidente".
En declaraciones a La 2, Castellà ha explicado que, ahora mismo, Junts está "evaluando" si debe seguir dando apoyo o no al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusa de incumplir gran parte de los acuerdos de investidura.
El debate que tendrá Junts en sus órganos internos culminará, ha recordado, antes de terminar este otoño, con una decisión que "puede ser seguir dando apoyo o retirar el apoyo" a Sánchez.
"Si se le retira el apoyo, lo lógico es que un presidente convoque elecciones", ha razonado Castellà, hombre de confianza del líder de Junts, Carles Puigdemont.
10:00 h
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado una décima al alza el índice de precios de consumo (IPC) de septiembre, hasta el 3 %, tres décimas más que el mes anterior y la tasa más alta desde febrero, debido a la menor bajada de carburantes y lubricantes respecto a la registrada hace un año.
El INE también ha revisado este miércoles una décima al alza la inflación subyacente -que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados por ser los componentes más volátiles-, hasta el 2,4 %, la misma tasa que en agosto.
La inflación general encadena cuatro meses al alza -a excepción de agosto, que se mantuvo estable- desde el mínimo de mayo (2 %), mientras que la subyacente lleva seis meses consecutivos en el entorno del 2,3 %.
09:48 h
El exministro de Transportes José Luis Ábalos ya se encuentra en el Tribunal Supremo, donde el juez ha anunciado que revisará su situación de libertad tras declarar por el último informe policial que sembró sospechas en gastos de 95.437 euros.
El también exnúmero 3 socialista ha llegado en taxi solo al alto tribunal en torno a las 09:15 horas, con antelación a su cita ante el juez Leopoldo Puente que el martes rechazó su intento de renunciar 'in extremis' a su abogado, José Aníbal Álvarez, por "diferencias irreconducibles".
Puente vio en ese movimiento de Ábalos un "fraude de ley", un intento de aplazar la comparecencia en la que se celebrará la conocida vistilla del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), en la que se valorará si se endurece"an sus medidas cautelares.
09:32 h
Ione Belarra critica al Gobierno y le dice a Montero que "se están comportando como un verdadero fondo buitre" y critica a los caseros de "ser unos rentistas que ganan dinero sin hacer absolutamente nada".
"El problema es que ustedes viven en un anuncio de Idealista", dice Belarra a Montero que le responde que, su discurso "alimenta a la ultraderecha" y recuerda que desde que Podemos salió del Gobierno se ha trabajado en políticas de vivienda "que iniciamos con ustedes" y "nos critican porque no están en el Gobierno"
09:27 h
Tras Feijóo, Abascal y Rufián, las preguntas a la presidencia del Gobierno han terminado y retoma el PP las preguntas, en este caso a la ministra Montero.
El PP acusa a Armengol de tener paralizadas 59 leyes en el Congreso y asegura que Feijóo sí tiene un proyecto de país, no como Sánchez.
"Es falso, no tienen proyecto de país porque su oposición se ha basado en el acoso y derribo al Gobierno y en mentir", asegura Montero que pregunta a Muñoz si ha visto el vídeo de MÁR en el que asegura que acusó al fiscal general a partir de una suposición.
09:20 h
El líder de ERC propone a Sánchez intervenir el mercado de la vivienda y romper con "el bucle perverso de la especulación". "Quien quiera una casa más para especular, que pague un 30,40 o 50% más de impuestos, por encima del derecho de un rico a tener 10 pisos, está el de las familias a tener uno". Y pide cambiar la constitución para añadir el problema de la vivienda.
Sánchez se muestra de acuerdo con "el diagnóstico" de Rufián y asegura que "los ayuntamientos y las autonomías también tiene una responsabilidad compartida". "El Gobierno continúa su compromiso", dice Sánchez, al afirmar que ya se están construyendo más casas de protección oficial y que "se ha prohibido su venta a los fondos buitre".
09:15 h
Sánchez arranca la respuesta a Abascal celebrando "verle, después de intentar quitar protagonismo a las fuerzas armadas", en referencia a su ausencia en el día del desfile de la Fiesta Nacional. Luego ha cargado contra la ideología de Vox que está basada "en el miedo al migrante, al cambio climático, a la mujer libre...".
Abascal asegura en la réplica que Sánchez tiene negocios con Maduro.
09:08 h
Feijóo abre la sesión de control al Gobierno preguntado a Pedro Sánchez: "Con usted ha prosperado Ábalos, Koldo, Santos Cerdán... Las familias ven que los billetes corren como en un prostíbulo y ahora quieren subir la cuota de autónomos. ¿Cree que España tiene un Presidente del Gobierno decente?"
Sánchez responde haciendo referencia al FMI "vamos a crecer 2,5 veces más que la zona euro y las agencias de calificación elevaron a nivel A la deuda de España. Esa es la realidad, lo demás son insidias"
"Lo que no son decentes son sus silencios", insiste Sánchez ante las respuestas dadas por las crisis de los cribados en Andalucía o el aborto en Madrid.
08:45 h
La comisión de investigación del caso Koldo en el Senado recibirá este miércoles a la empresaria Carmen Pano, quien aseguró al juez de la operación Delorme que, por orden de Víctor de Aldama, exnovio de su hija, llevó 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE.
Carmen Pano es propietaria de la empresa Combustibles Lucinala, con sede en Badajoz, y está investigada en el caso Hidrocarburos.
Su comparecencia, que será la número 88 en la comisión, comenzará a las 10:30 horas.
Pano declaró que el dinero procedía de otro empresario investigado, Claudio Rivas, propietario de la sociedad Villafuel y supuestamente socio de De Aldama en el presunto fraude del IVA con empresas fantasmas en el sector de los hidrocarburos.
Sin embargo, Rivas negó en su declaración judicial haber destinado dinero al PSOE a través de Pano.
Según ella aseguró a un diario digital primero y a la Guardia Civil posteriormente, fue a Ferraz en dos ocasiones, una en taxi y otra en el coche de un amigo, y entregó 45.000 euros cada una de las veces.
Esas entregas de dinero se las ratificó al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente al testificar el 25 de febrero.
Por tanto, Puente cuenta con dos versiones contrapuestas, ya que Rivas se lo negó en otra declaración ante él ese mismo día.
08:24 h
El exasesor ministerial Koldo García ha invocado la nulidad de la causa en la que está imputado al afirmar que el juez del Tribunal Supremo está indagando en hechos que no formaron parte el suplicatorio concedido por el Congreso para proceder contra el exministro José Luis Ábalos, citado este miércoles.
A las puertas de esta comparecencia, en la que el magistrado ya ha anunciado que revisará las medidas cautelares de Ábalos, quien fuese durante años su asesor ha solicitado el archivo de un procedimiento judicial en el que la Guardia Civil sembró recientemente sospechas sobre gastos del exministro de 95.437 euros que generalmente pagaban Koldo García y su exmujer.
Dice la defensa del exasesor en su escrito, al que ha tenido acceso EFE, que el juez se está excediendo en sus pesquisas porque el Congreso autorizó el pasado 19 de diciembre proceder contra Ábalos ante los indicios de que se valió presuntamente de su cargo de ministro de Transportes para adjudicar irregularmente contratos sanitarios en pandemia "a cambio de determinados beneficios económicos".
También para investigar los alquileres de varios inmuebles: el del piso donde vivía la expareja de Ábalos Jéssica Rodríguez, el de un chalé en La Alcaidesa (Cádiz) y el alquiler con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana.
"La jurisdicción establece que la Cámara autoriza la persecución de unos hechos, no de una persona", señala la defensa de Koldo García, que está citado a declarar este jueves ante el juez Leopoldo Puente.
08:10 h
El exministro Jose Luis Ábalos está citado para declarar ante el magistrado Leopoldo Puente, que revisará su situación de libertad tras escuchar sus explicaciones ante un informe que detectó "desembolsos" de 95.437 euros de ingresos sin declarar, así como descuadres en algunos pagos en efectivo que le hizo el PSOE.
Lo hará en un contexto anómalo, pues salvo sorpresa de última hora le acompañará el letrado José Aníbal Álvarez, a cuyos servicios renunció el lunes por "diferencias irreconducibles", un escenario que el magistrado no ha aceptado por considerarlo "fraude de ley".
El letrado ha confirmado a EFE que irá al Supremo y cumplirá con lo que ordena el magistrado, que reprochó esa maniobra de Ábalos por considerarla un intento de forzar la suspensión de la cita y la vistilla.
Su declaración se antoja una incógnita pues se desconoce si responderá a las preguntas del juez y del fiscal o se acogerá a su derecho a no declarar, si bien en sus comparecencias anteriores contestó tanto al magistrado como a su abogado.
En todo caso será clave de cara a la vistilla que se celebrará después para revisar sus medidas cautelares. Ahora mismo tiene impuestas la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del país y comparecencias en el juzgado.aba