Debate
Derechos como freno al avance ultra, una charla con el ministro Bustinduy moderada por Virginia P. Alonso
¿Cómo la universalidad de derechos puede ser un dique de contención frente al avance de discursos de exclusión y autoritarismo? ¿Puede ser la respuesta a la ola de desconfianza institucional, malestar social y auge de la extrema derecha? Son algunos de los temas a los que se intentará dar respuesta este miércoles en un debate, organizado por Ideas en Guerra, en el que participará el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy y que moderará la directora de infoLibre, Virginia P. Alonso. Sobre ello y la necesidad de superar el modelo de Estado asistencialista y evolucionar hacia un Estado proactivo, capaz de anticipar y dar respuesta a los nuevos retos sociales debatirán ambos con Margarita Guerrero, directora general del Instituto de la Juventud de España; y Carlos Entenza, politólogo, jurista y codirector de Ideas en Guerra.
Será en el Espacio Ecoo de Madrid, a partir de las 18.30 horas, con el título 'Derechos, una causa universal'.
La conversación, que modera la directora de infoLibre, se articulará en dos bloques principales: por un lado, cómo los derechos universales se convierten en el freno a los discursos reaccionarios y por otro, la necesidad de superar el modelo de Estado asistencialista y evolucionar hacia un Estado proactivo, capaz de anticipar y dar respuesta a los nuevos retos sociales.
Los invitados debatirán también sobre el concepto de 'policrisis', una crisis que engloba la económica, ecológica, de cuidados, política y de representación.