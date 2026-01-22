El canciller Merz asegura que nada detendrá la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur

El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró este jueves en Davos que nada detendrá la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al tiempo que lamentó que la Eurocámara haya puesto un nuevo obstáculo al decidir llevarlo a la justicia europea, según informa EFE.

El Parlamento Europeo remitió este miércoles el acuerdo entre UE y Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones.

"El camino adecuado" para superar la crisis entre EEUU y Groenlandia

Friedrich Merz afirmó que el preacuerdo alcanzado sobre Groenlandia "es el camino adecuado" para superar la crisis provocada por el deseo anexionista del presidente de EEUU., Donald Trump, sobre el territorio autónomo danés.

"Es una buena noticia que estemos avanzando en la dirección adecuada. Doy la bienvenida a los comentarios del presidente Trump de anoche. Este es el camino adecuado. Es el camino adecuado, porque cualquier amenaza de adquirir territorio europeo por la fuerza sería inaceptable", dijo en su primer discurso ante el Foro Económico Mundial de Davos después de asumir su cargo en mayo pasado.

El preacuerdo forjado la víspera entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, incluye la retirada de la amenaza de nuevos aranceles, la renegociación del acuerdo de estacionamiento de tropas estadounidenses en Groenlandia que data de 1951 para incluir una cláusula sobre la Cúpula Dorada", el escudo antimisiles que el mandatario quiere crear, el control de EEUU sobre inversiones en la isla ártica y el compromiso de los aliados europeos de hacer más para la seguridad en la región ártica, según Der Spiegel.

Merz recalcó que "nuevos aranceles también socavarían los cimientos de las relaciones transatlánticas", por lo que aseguró que, si Trump no cumpliese su palabra de anoche de que no impondrá nuevos aranceles a partir del 1 de febrero a los ocho países europeos que enviaron soldados a Groenlandia, "la respuesta de Europa sería unida, tranquila, mesurada y firme".

El canciller alemán dijo compartir la convicción de Trump de que los aliados europeos en la OTAN "debemos hacer más para asegurar el Alto Norte dentro del marco de la Alianza", porque "este es un interés transatlántico común".

"Alemania está haciendo precisamente eso. Lo estamos haciendo dentro del marco de la OTAN, y haremos más", prometió el jefe de Gobierno, que reveló que habló en los últimos días con Trump, la primera ministra danesa, Mette Fredriksen, y con Rutte, entre otros líderes, para acordar "una cooperación más estrecha entre aliados en el Alto Norte y más allá".

El líder conservador alemán aseguró que los vecinos y socios en Europa del país centroeuropeo, pueden contar con que Berlín protegerá "a Dinamarca, Groenlandia y el Alto Norte de la amenaza que representa Rusia", uno de los argumentos esgrimidos, junto con la supuesta presencia de barcos chinos en torno a la isla ártica, por Trump para asegurar que, en aras de la seguridad nacional de EEU, necesita hacerse con el territorio autónomo danés.

Respeto a la soberanía

Pero también indicó que Alemania defenderá los principios en los que se basa la asociación transatlántica, a saber, "la soberanía y la integridad territorial". "Apoyamos las conversaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos sobre la base de estos principios", afirmó Merz.

"A medida que avanzamos, nos guía una brújula clara: primero, en la nueva era de las grandes potencias, Europa debe mantenerse unida con determinación y soberanía. Y segundo, no debemos renunciar a la OTAN", enfatizó.

El canciller alemán señaló que en un nuevo mundo cuyo antiguo orden "se está desmoronando a una velocidad vertiginosa y que experimenta "cambios tectónicos" con "implicaciones más profundas para nuestra libertad, nuestra seguridad y nuestra prosperidad", Europa debe "enfrentar las duras realidades y trazar nuestro rumbo con un realismo claro y lúcido".

Merz señaló que la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha sido hasta ahora la expresión más drástica, pero el cambio es mucho más profundo, ya que "China, con visión estratégica, se ha abierto camino hasta las filas de las grandes potencias, y la posición dominante global de Estados Unidos "está siendo desafiada, y Washington reacciona reformulando radicalmente su política exterior y de seguridad".

Unidad de Europa y alianzas en un mundo que se desmorona

"Hemos entrado en una época de política entre grandes potencias", que "se está construyendo sobre el poder, sobre la fuerza y, cuando llega el momento, sobre el uso de la fuerza", añadió. "No es un lugar acogedor", dijo, pero "no tenemos que aceptar esta nueva realidad como un destino inevitable", insistió.

El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur y lo envía a la justicia europea Ver más

"Tenemos una elección. Podemos moldear el futuro", afirmó Merz, quien dijo que el poder de Europa actualmente descansa en tres pilares: su seguridad, la competitividad y su unidad.

En opinión de Merz, el Viejo Continente debe "invertir masivamente" en su capacidad de defenderse y lo está haciendo, y debe "hacer rápidamente que nuestras economías sean competitivas", algo que también se está haciendo, recalcó. Por último, dijo, "debemos permanecer más unidos entre los europeos y entre socios afines".

"Así que recordemos que nuestra mayor fortaleza sigue siendo la capacidad de construir asociaciones y alianzas entre iguales, basadas en la confianza mutua y el respeto", subrayó. Merz recordó que, después de 1945, fue precisamente EEUU el que inspiró a los alemanes a adoptar esta lógica y sobre esta base, la OTAN se convirtió en la alianza más fuerte de la historia. "Por eso seguimos defendiendo esta idea hoy", enfatizó.