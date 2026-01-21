Trump, en Davos: "Solo EEUU puede proteger Groenlandia"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que solo EEUU puede dar seguridad a Groenlandia, tal y como se comprobó con el secuestro de Nicolás Maduro. "Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, cuando Dinamarca cayó en unas pocas horas ante los nazis", recordó el magnate, que ha llamado a Dinamarca "desagradecida", por ser los EEUU quienes reconquistaron su país de los alemanes durante el conflicto mundial.

"Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca masa de tierra, este pedazo gigante de hielo, desarrollarlo y mejorarlo y hacerlo de modo que sea bueno y seguro para Europa y bueno par nosotros. Y por eso estoy buscando negociaciones inmediatas para de nuevo negociar la compra de Groenlandia por parte de Estados Unidos", aseveró el mandatario.

Trump dijo que los daneses y groenlandenses "pueden decir que sí y lo apreciaremos; pueden decir que no y lo recordaremos", amenazó el mandatario, quien dijo que la anexión de Groenlandia es "una pequeña petición" comparado con todo lo que han aportado a la alianza de la OTAN "durante décadas".

A su vez, el mandatario estadounidense insistió en que su país necesita Groenlandia por razones de seguridad nacional e internacional. De nuevo, Trump se ha referido al proyecto de la Cúpula Dorada que el presidente de EEUU quiere construir en la isla, recalcando en su urgencia, ya que, aseguró, la próxima guerra se llevará a cabo en Groenlandia.

Por ese motivo, pidió negociaciones inmediatas sobre la isla y que esta pase a ser de su propiedad. Sin embargo, Trump señaló que descarta completamente usar la fuerza para conseguirla.

También cargó contra la OTAN, diciendo que "no han recibido nada" de la Alianza Atlántica, repitiendo la idea de que EEUU la financió por completo de forma injusta hasta que él llegó a la presidencia. Duda igualmente de que si los estadounidenses necesitaran la ayuda de los aliados estos respondieran a su llamada.

El mandatario continuó diciendo que la única manera de conseguir cosas es esa alianza es usar "excesiva fuerza", pero aseguró que no lo iba a hacer. "Nosotros pagamos, en mi opinión, el 100% de la OTAN, porque no pagaban sus facturas y todo lo que estamos pidiendo es tomar Groenlandia, incluido la titularidad, porque necesitamos ser los dueños para defenderla", insistió Trump.

En el apartado de Ucrania, el presidente se mostró optimista sobre un acuerdo de paz y anunció que se reunirá este miércoles con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cuya presencia no había sido confirmada por los organizadores del Foro Económico Mundial.

"Estoy tratando con el presidente (Vladímir) Putin y él quiere llegar a un acuerdo, creo. Estoy tratando con el presidente Zelenski y creo que él quiere llegar a un acuerdo, me reuniré con él hoy. Quizás esté entre el público en este momento", afirmó en el Foro de Davos, después de que Zelenski explicara que no había viajado a Suiza y permanecía en Kiev con el fin de gestionar la crisis energética provocada por los últimos ataques rusos.

Sobre el Viejo Continente, Trump señaló que "Europa no avanza en la dirección correcta". El presidente dijo que Europa debe "corregir su dirección" y advirtió que si Estados Unidos cae, Europa caerá con ellos, y que si, por el contrario, los norteamericanos avanzan los europeos los seguirán, en un esfuerzo de vincular los intereses comunes a ambos lados del Atlántico pese a las tensiones a propósito de Groenlandia.

El mandatario criticó la "sabiduría convencional" que ha dominado Estados Unidos y Europa que ha llevado a un aumento del gastos público y "inmigración masiva sin control y infinidad de importaciones extranjeras".

"Amo Europa y quiero que a Europa le vaya bien, pero no está avanzando en la dirección correcta", insistió el mandatario, criticando con fiereza las energías renovables.

Sobre Venezuela, el mandatario dijo que Venezuela ganará con el petróleo más dinero "en los últimos seis meses" de lo que lo ha hecho en los últimos veinte años.

Afirmó que después del ataque en el que capturó al expresidente Nicolás Maduro, las autoridades que ahora dirigen el Ejecutivo venezolano aceptaron rápidamente llegar a un acuerdo y también aceptaron la cooperación que les ha ofrecido la Administración Trump.

"El liderazgo es bueno e inteligente", sostuvo, en referencia al Gobierno que ahora dirige quien fuera vicepresidenta de Maduro y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez.