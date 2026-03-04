Más de 5 millones de turistas internacionales pasaron por España en 2025 en un nuevo año récord

En enero del año pasado entraron en España 5,13 millones de turistas internacionales, un 1,2% más que un año antes. Dentro de sus viajes, gastaron 7.805 millones de euros, un 9,3% más. Ambos datos vuelven a situarse en máximos históricos para el primer mes del año, recoge EFE.

Según la información publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se mantiene la tónica observada desde hace dos años, por la que el gasto sube por encima de las llegadas, reflejo de lo que en el sector consideran una mayor calidad del turismo.

Después de cerrar 2025 en máximos, con 96,7 millones de turistas extranjeros en España y un gasto de 134.712 millones de euros, las tasas de crecimiento en las llegadas van moderándose pero siguen en positivo, en un año en que el sector espera la consolidación de los fuertes aumentos registrados tras la pandemia.

Reino Unido mantiene su posición como primer emisor (con casi 900.000 turistas) y el destino principal son las islas Canarias, en su temporada alta, con 1,43 millones de llegadas (5% más).

Baja el turismo alemán y francés, y sube el portugués

Los turistas llegados desde Alemania, segundo mercado emisor, bajaron el 2%, hasta 527.327; y con más intensidad los de Francia, tercer mercado, con un recorte sobre un año antes del 19,5%, hasta 517.800 entradas.

Los aumentos más destacados en enero fueron los de las llegadas desde Portugal, un 20,3% y suman casi 185.000; y de América (salvo Estados Unidos), con un avance del 13,1%. Las entradas desde Estados Unidos rozaron las 200.000, el 3,2% sobre un año antes.

De los 5,1 millones de turistas que visitaron España en enero, algo más de tres millones se alojaron en hoteles y 1,26 millones en sus propias viviendas o en otras de familiares y amigos. Además, más de cuatro millones llegaron a España sin paquete turístico (casi el 1% menos que en enero del año anterior) y cerca de 1,1 millones lo hicieron con el viaje concertado con agentes turísticos, el 9,5% más.

Tras Canarias, la comunidad más visitada en enero fue Catalunya, que recibió más de un millón de viajeros, cifra que es un 6,2% inferior a la de ese mes de 2025; seguida de Andalucía, con más de 720.000, el 3,8% más.

Las cifras de Baleares -una comunidad que concentra la mayor parte del turismo entre el final de la primavera y el principio del otoño- consignan una caída del 8,8%, hasta cerca de 135.000 viajeros. En Madrid, el turismo creció un 8,8%, con 766.365 entradas; y en la Comunitat Valenciana bajó el 3,5% (578.700 llegadas).

El gasto medio diario por persona sube hasta los 177 euros

Las cifras reflejan que el incremento del gasto total, el 9,3%, es el mayor desde abril de 2025. El gasto medio por turista se situó en 1.522 euros, el 8% más que en enero de 2025, y el desembolso diario por viajero alcanzó los 177 euros, el 7,1% por encima de un año antes.

Reino Unido es también el primer país por nivel de gasto, con casi el 14% del total, seguido de Alemania (10,6%) y los países nórdicos (7%). No obstante, el gasto de los turistas británicos disminuyó un 1,7% en tasa anual y el de los de nórdicos un 7,5%, mientras que el de los alemanes aumentó el 4,4%.

El 53,9% del gasto total en enero lo realizaron turistas que se alojaron en hoteles, con un aumento anual del 10,4%; en tanto que el registrado en alojamientos de no mercado (viviendas particulares o de familiares y amigos) disminuyó un 10,1%.

Las comunidades autónomas de destino principal con mayor peso en el gasto de los turistas en enero fueron Canarias (con el 28,7% del total), Madrid (20,6%) y Cataluña (16,3%). En Canarias, el aumento sobre enero del año pasado fue del 3,6% en tasa anual, por debajo de las de Madrid (15,6%) y Cataluña (14,8%).