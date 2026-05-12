Sánchez destaca el éxito de la repatriación, mientras que la OMS descarta "un brote mayor"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes que la operación para la repatriación de los pasajeros del crucero afectado por hantavirus "ha sido un éxito" y se ha saldado con "cero incidentes" y ha afirmado que el Ejecutivo "no bajará la guardia".

En una comparecencia tras reunirse con el director general de la OMS, Tedros Adhanom, Sánchez, ha afirmado que seguirá muy de cerca la evolución de los pacientes ingresados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid y la situación a nivel global".

El presidente del gobierno se ha referido también a quienes "se han puesto de perfil" ante la llamada de auxilio y a ellos les ha dicho que "este mundo no necesita más egoísmo ni más miedo, necesita países solidarios".

"Muchos se preguntaban por qué España tenía que acoger el crucero con hantavirus. La pregunta correcta era otra: ¿por qué no vamos a proteger a compatriotas y a quienes lo necesitan?" ha subrayado.

Por su parte, Adhanom ha hecho balance de los casos de hantavirus y ha afirmado que hay 11 casos sospechosos ligados a este brote, nueve de ellos confirmados, y otros dos que “seguramente” también se confirmarán. “Son cifras que no han cambiado mucho a lo largo de la última semana gracias al esfuerzo de muchos gobiernos y no se han producido fallecimientos desde el pasado 2 de mayo”, ha explicado.

"Todos los casos sospechosos y confirmados han sido aislados y se están gestionando bajo una supervisión médica estricta, minimizando así el riesgo de cualquier transmisión ulterior. Ahora mismo no hay nada que apunte a que vaya a haber un brote mayor”, ha dicho, sin descartar que “la situación pueda cambiar”. Ha afirmado que cabe la posibilidad de que haya más casos, debido al prolongado periodo de incubación del hantavirus.

Además, ha querido dar las gracias al jefe del Ejecutivo, "no solo por cumplir con las obligaciones legales de España en virtud del derecho internacional", sino también por ejercer su deber moral de mostrar solidaridad para con los pasajeros del barco".