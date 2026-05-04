Abundio Trump

Se dice por las redes que le ha salido un competidor apócrifo al presidente de Estados Unidos. El citado personaje se prodiga. Manifiesta vivir en la Casa Blanca II, que ha llenado de pasquines con su foto; en total 8637. Además se ha hecho acuñar varios millones de monedas de 10 dólares con su nombre. Puesto a glorificarse ha decidido celebrar los 250 años de su país con un sello de correos de 1000 dólares con su efigie y la escritura contorneada de la frase: Trump II cumple 250 años. Ha decidido que todas las corbatas que se vendan en ese gran país lleven su foto junto a un lema victorioso: Trump II tenía razón en todo, por más que le quisieran hacer “trumpas”.

Sus correligionarios han decidido ponerse una gorra, roja para más señas, que no se quitarán ni para dormir. Porta serigrafiado el lema: Trump II te desea felices sueños, cuando despiertes nuestro país será más grande. Tanto que llegará hasta Oriente Medio. Habita en un despacho octogonal, repleto de espejos que van de suelo a techo, en donde con mirarse en uno se ve ocho veces; como queriendo recalcar su poderío. Es tan buena persona que se ha hecho una foto en ese lugar con los líderes de todas las religiones dominantes en su país. La han distribuido por la redes, bueno básicamente TikTok, cuyo pie titula: Los salvadores del mundo junto a su jefe. La piensan llevar en el próximo viaje a Marte. Un secreto: va a obligar al New York Times a despedir a todos los periodistas ya que su antecesor Trump I fue un flojo que no se atrevió.

Ha hecho instalar un tiovivo delante de su Casa Blanca II. Invita a montarse en él a todos los mandatarios mundiales que van a rendirle pleitesía, más los muchos que acuden a adorar a Trump I. Tan buena persona es que ha prometido no enfadarse con nadie, excepto con un larguirucho español apellidado Sánchez II, que es como don Quijote pero en moderno. Además tiene un apellido vulgar, como muchos de los latinoamericanos que sobran en EEUU. El citado Sánchez es quien más veces le dice no. Es más, ni siquiera ha pedido visitarlo en la Casa Blanca II; por supuesto que le hubiera negado la entrada.

Su partido, con el nombre todavía en estudio, le pertenece. ¡Qué es eso de la democracia en las elecciones! Lo convertirá en la mayor sociedad socializadora del mundo; a su manera, claro. Quienes quieran salir en la foto de Navidad del año próximo, la harán desde un satélite, ya saben que no pueden contradecirle. Dicha imagen será enviada a todos los hogares de su país para bendecir el año venidero y todos los demás. El nuevo criterio de felicidad o no ya no será el Día de la marmota, sino la llegada del mensaje del almanaque anual.

El partido de Trump II, con el nombre todavía en estudio, le pertenece. ¡Qué es eso de la democracia en las elecciones! Lo convertirá en la mayor sociedad socializadora del mundo

Está pensando utilizar un escudo como el jefe galo Vercingetorix. Cada vez que salga habrá nuevos porteadores, previo pago de 10.000 dólares. Lo recaudado servirá para colocar una bandera en un mástil kilométrico, para que se vea desde todo el mundo; incluso desde la Estación Espacial Internacional. En la bandera aparecerá solamente su imagen, no la del Trump I, rodeada de 49 estrellas. Dice que lo de Puerto Rico da más de un quebradero de cabeza y obliga a emplear paracetamol, y no es el caso. Con ocasión de grandes eventos organizará fiestas multitudinarias. Tendrá lugar en ese estadio de beisbol en donde los malos americanos se metieron con Trump I, hasta casi dejarlo en ridículo. Sé de buena tinta que ambos Trump se han peleado espiritualmente alguna vez, si bien no recuerdo si me lo contaron o fue en sueños. Lo que sí leí hace poco es que un tal Eugene recomendó al segundo de la saga que fuese más duro con España y el “ultraizquierdista” Sánchez II. ¿Lo publicó The Wall Street Journal? No estoy seguro.

Abundio no solo significa tontuna, como tal se utiliza en España. En realidad viene de abundante, de latinajo origen, por eso se asocia a extremadamente generoso. Así, el personaje del que hablamos va a repartir los dineros ganados vendiendo armas y petróleo tras su incursión en Irán. Pero solo a los magnates que le subvencionaron la tropelía; al resto de los norteamericanos no, porque eso supondría una crisis económica mayor que la de 1929. De repartir las ganancias sacadas del fracking no ha dicho nada.

Me lo contó un sabiondo californiano, de cuyo nombre no me acuerdo; lo único que sé es que no hacía cine. Me dijo también que este señor, el número II, era un narcisista. ¡A saber! Ni quito ni pongo. Yo he actuado únicamente de escuchante escribidor. Así que dudo si es cierto o no lo que cuento. Es posible que todo parecido con la realidad sea pura coincidencia. ¿Acaso en una soñada lectura de El Mundo Today?

A pesar de todo, con el debido respeto. San Abundio de Como está pintado en un fresco de la iglesia románica de San Pedro de Gemonio (Italia).

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.