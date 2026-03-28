Mónica Oltra regresará a la primera línea política para optar a la alcaldía de Valencia

La exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra ha anunciado este sábado su intención de regresar a la primera línea política para optar a la alcaldía de la ciudad de València en las próximas elecciones municipales.

Oltra ha hecho este anuncio en un acto de su partido, Iniciativa, miembro de la coalición Compromís y del que fue coportavoz, que celebra hoy en el complejo cultural La Petxina de València su séptimo congreso ordinario, bajo el lema 'Activas y combativas: el impulso de las izquierdas'.

Ha sido además su primer acto público tres semanas después de que un juzgado de València haya acordado -por orden de la Audiencia Provincial de Valencia y contra su propio criterio, ya que no halló indicios de delito, y el de la Fiscalía, que no ha formulado acusación- abrir juicio oral contra ella y miembros de su equipo por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por su exmarido.

"Es momento de romper con la oscuridad. Vengo con tres heridas, la de la muerte, la vida y la del amor, pero hoy no gana la muerte, hoy gana la vida y el amor y sí acepto el reto, podéis contar conmigo", ha manifestado Oltra para finalizar su intervención ante sus compañeros de partido, que han recibido el anuncio con una gran ovación.

Desde que el 21 de junio de 2022 Oltra dimitiera como vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas tras ser imputada por el supuesto encubrimiento en su Conselleria de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su entonces marido, su participación en actos políticos ha sido muy reducida, igual que su intervención en actos públicos.

"Han sido cuatro años de silencio", ha manifestado hoy, y de "sufrimiento" junto a los miembros de su entonces equipo en la Conselleria, y sobre su situación judicial ha lamentado que "aunque dos juzgados han dicho que las evidencias niegan el relato de la extrema derecha la jerarquía judicial ha decidido que nuestra pena tiene que ser sentarnos en el banquillo".

Agradecimiento a las personas que le han "sostenido"

Oltra ha agradecido a las personas, muchas de ellas de la calle, que le han "sostenido" estos años y le han ayudado a levantarse cada día, y ha manifestado que la actual situación política es la que le ha llevado a romper su silencio.

"Cada día de silencio ganan los malos y cada día que no salimos de la cueva, que el miedo nos liga las manos, es un triunfo del fascismo", ha agregado.

A su juicio, la extrema derecha "está ganando la batalla cultural que ha "impuesto" su discurso hegemónico y "el mundo está poniendo a prueba nuestra resistencia ante barbaries como la de Gaza".

Ha defendido que las izquierdas "no pueden formar parte de esa trituradora" y que es el momento de "encarnar la utopía para poder combatir la distopía en la que estamos viviendo".

Oltra ha afirmado asimismo que da el paso a volver a primera línea de la política en defensa de unas ciudades que "nos tienen que hacer libres" desde el desarrollo comunitario y el retorno de los espacios de "reencuentro"

"Hace un siglo Dolores dijo que más vale morir de pie que vivir arrodillado, pero ahora tengo la convicción de que la única manera que tenemos de vivir es estar de pie" y "asumir la voz del pueblo porque cada día de silencio ganan los malos", ha afirmado.

La coordinadora nacional de Comuns Candela López ha tildado de "muy buena noticia" el regreso de Oltra a la primera línea política para optar a la alcaldía de València.

En declaraciones a los periodistas en Castelldefels (Barcelona), López ha definido a Oltra como "una gran lideresa del espacio político" vinculado al grupo parlamentario de Sumar, del que forma parte Comuns, y ha señalado que la valenciana siempre ha defendido la causa de la vivienda y los intereses de la mayoría de la población.

Además, ha indicado que tanto la candidata como Comuns han sido objeto de 'lawfare' en los últimos años, por lo que le ha mandado toda su "solidaridad" y "fuerza".