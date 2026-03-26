Noelia Castillo recibe la eutanasia tras dos años de lucha judicial contra los ultra Abogados Cristianos

Noelia Castillo, de 25 años, ha recibido la eutanasia este jueves en el Hospital Residencia Sant Camil de Sant Pere de Ribes (Barcelona), casi dos años después de su solicitud ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC), el órgano encargado de proteger la correcta aplicación de la ley de eutanasia.

La joven catalana, afectada por una paraplejia, vio paralizado su trámite por las continuas demandas de su padre para frenar el procedimiento. Este miércoles, un día antes de la muerte, el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona denegó el último intento de la fundación ultraderechista Abogados Cristianos de suspender el procedimiento médico.

La justicia rechaza el último intento de Abogados Cristianos para frenar la eutanasia de Noelia Ver más

Los abogados de la fundación ultracatólica fueron los que, en agosto de 2024, lograron paralizar "in extremis" la eutanasia de Noelia mediante un recurso que presentaron en nombre del padre de la chica, que se opone a su muerte digna.

Tras un recorrido judicial de año y medio, y con los todos los recursos agotados, los tribunales han avalado el derecho de Noelia a la eutanasia, que el Departamento de Salud había fijado para la tarde de este jueves.

El padre de Castillo, que agotó todas las vías legales en España para evitar el derecho de su hija a una muerte digna, vio rechazado su recurso también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el pasado martes.