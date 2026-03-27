El PP recurre al machismo para atacar al Gobierno: de las "prostitutas" al físico de Alegría y el "aseo" de Sumar

Cuatro años después de que una diputada de extrema derecha dijera a la entonces ministra Irene Montero que "su único mérito" era "haberse estudiado en profundidad a Pablo Iglesias", las expresiones de violencia política en instituciones, actos públicos o televisiones por parte de representantes políticos siguen copando la actualidad. En este tiempo, además, una parte sustancial de la sociedad, pero también de los representantes políticos y las élites globales han normalizado esta violencia en sus declaraciones.

La última escena se vivió este jueves en Les Corts. En pleno debate sobre la contratación de la pareja del president valenciano Juanfran Pérez Llorca por la Diputación de Valencia —en comisión de servicios como secretaria de dirección y con un sueldo por encima de los 52.000 euros—, la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, acusó a la oposición de ser unos "machistas de libro" por poner el foco en la pareja de Pérez Llorca —obviando que su formación hace lo propio con la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, de manera recurrente—. "Ustedes que consienten abusadores, que el Gobierno esté lleno de prostitutas y el uso público que ha hecho el Gobierno pagando a prostitutas", espetó Camarero a la bancada de la oposición.

Esas palabras provocaron una reacción inmediata de las formaciones de la izquierda, que solicitaron la dimisión de Camarero y una rectificación. Horas después, la también consellera de Vivienda difundió un comunicado en el que pidió disculpas y aseguró que se trató de un "lapsus". Según explicó, su intención era referirse únicamente a la segunda parte de su intervención, es decir, a la denuncia de que hubo miembros del Gobierno que pagaron prostitución con dinero público, en alusión al exministro José Luis Ábalos. En ese mismo parlamento hace un año, el diputado del PP José Ramón González de Zárate llamó "caniche de Gandia" a la ministra Diana Morant y "ratonera de Valencia" a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

No es el único caso. Dos días antes, el presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, afirmó durante un coloquio organizado por El Confidencial que la líder del PSOE aragonés y exministra Pilar Alegría era "físicamente más atractiva" que la vicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE andaluz, María Jesús Montero. "Creo que Pilar Alegría, cuidado estas cosas que se dicen ahora, físicamente es más atractiva que María Jesús Montero, a María Jesús Montero se le va a poner mucha peor cara que a Pilar Alegría".

La propia Alegría respondió a ese comentario en sus redes con un mensaje irónico en el que se dirigió al barón del PP como "Jorge Torrente", seguido de un "el que quiere ser presidente". Tras el revuelo generado, Azcón publicó un mensaje en X en el que pidió disculpas por sus palabras, aunque lo hizo a medias y citó el "doble rasero" del PSOE. "Recientemente la Ministra Montero aludió a la apariencia física de Miguel Tellado señalándolo por su calvicie. Yo hoy he cometido el error de hablar de su apariencia física sin darme cuenta que puede resultar ofensivo. Ella, con el habitual doble rasero del PSOE, no lo hizo con Tellado, pero yo sí reconozco mi error y pido disculpas", escribió. Lo cierto es que Montero pidió disculpas por ese comentario y sin recurrir a justificaciones.

Del "aseo" de los ministros de Sumar a los "cocos" de Santaolalla

Los casos de Camarero y Azcón se suman a otro episodio protagonizado por el vicesecretario de Educación e Igualdad del partido, Jaime de los Santos, el pasado domingo. En un acto de Nuevas Generaciones en Toledo cargó contra los ministros de Sumar por su apariencia física. Así, se refirió a Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Sira Rego y Mónica García como "personajes" del 15M "casi siempre bastante poco aseados". "Estos personajes que eran los que estaban en las plazas aquel 15M, casi siempre bastante poco aseados, decidieron quedarse fuera. no fuera a ser… Y me refiero a falta de aseo personal e intelectual, pero esto es otra cosa", señaló.

La machistada de Azcón al asegurar que Pilar Alegría es "más atractiva" que María Jesús Montero Ver más

Tras esas palabras, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que "se retrata quien dice semejante estupidez". De los Santos, sin embargo, restó importancia a lo sucedido al asegurar que se trataba de un "chascarrillo" sin mayor importancia y evitó pedir perdón. Este mismo viernes aseguró en Antena 3 que a sus adversarios no solo les falta "altura de miras" y "responsabilidad", sino también "sentido del humor". El lunes, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, también utilizó la palabra "chascarrillo" para referirse a las palabras de su compañero de filas.

No es, sin embargo, la primera vez que el responsable de Educación e Igualdad del PP protagoniza unas declaraciones de este tipo. En agosto del pasado año, en una pregunta sobre a la tertuliana Sarah Santaolalla, afirmó que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba acostumbrado a pagar con dinero público "incluso a mujeres prostituidas" y a colocarlas en empresas públicas. En esa misma intervención, se refirió a Santaolalla como "esta señorita" y pidió su salida de RTVE. Tras ello, el dirigente del PP se vio obligado a aclarar que no se había referido a la tertuliana como prostituta, sino a las contrataciones durante la etapa de Ábalos como ministro.

La diputada madrileña Elisa Vigil también aprovechó un intercambio con Santaolalla para exhibir su machismo. Después de recriminar que el análisis de la tertuliana sobre Venezuela era "simplista", esta le replicó de inmediato: "Pues como tus bailes". Fue entonces cuando la diputada le espetó: "Sarah, para simples tus fotos enseñando los cocos con el escote hasta aquí".