Pérez Llorca confía en la "responsabilidad" de Vox para su investidura como president

El candidato del PP a sustituir a Carlos Mazón en la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este miércoles que confía en la "responsabilidad" de Vox para hacer viable su candidatura, tras recibir el apoyo de la alcaldesa de València, María José Catalá, según recoge EFE.

Pérez Llorca y María José Catalá se han reunido en el Ayuntamiento de València y la alcaldesa ha anunciado, tras este encuentro, que ella ha sido la primera en firmar su candidatura, por lo que "la apuesta es clara", ha asegurado.

Por su parte, Pérez Llorca ha afirmado: "me voy de aquí sabiendo que cuento con el respaldo, apoyo y cariño de la alcaldesa".

Sobre el acuerdo con Vox, ha precisado: "Lo importante es ser prudente y tratar las cosas midiendo bien los tiempos. Lo único que puedo decir es que siempre he notado en Vox sentido de la responsabilidad. Sabiendo que lo prioritario ahora es la recuperación y mientras se siga en esa dinámica, el acuerdo se va a alcanzar".

La Junta de Síndics de Les Corts Valencianes se reunirá este jueves a las 11:00 horas para tratar la fecha del pleno de investidura para buscar un candidato para sustituir a Carlos Mazón, según han informado a EFE fuentes parlamentarias.

El reglamento de Les Corts establece que la fecha del pleno de investidura del president de la Generalitat la establece la Presidencia de la Cámara autonómica, una vez oídos los síndics (portavoces) de los grupos parlamentarios, entre los tres y los siete días hábiles siguientes a la finalización del plazo para registrar candidaturas.