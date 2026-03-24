La machistada de Azcón al asegurar que Pilar Alegría es "más atractiva" que María Jesús Montero

Jorge Azcón, presidente de Aragón desde 2023, ha acudido este martes a un acto de El Confidencial en Zaragoza, donde se han celebrado los 25 años del medio. Durante el coloquio, los periodistas le han consultado por la actualidad política y su análisis sobre los posibles resultados de las inminentes elecciones en Andalucía.

El abogado y político del PP, sin rodeos, ha decidido basar su análisis en un juicio personal sobre el atractivo físico de la candidata del PSOE, María Jesús Montero, comentario que también ha involucrado a la exministra de educación, Pilar Alegría: "Creo que Pilar Alegría, cuidado estas cosas que se dicen ahora, físicamente es más atractiva que María Jesús Montero, a María Jesús Montero se le va a poner mucha peor cara que a Pilar Alegría".

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Las reacciones a las palabras de Azcón no han tardado en llegar. La exministra de educación, a través de su cuenta de X (Twitter), se ha referido al presidente de Aragón como "Jorge Torrente", en referencia a la recién estrenada película de Santiago Segura.

María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, en una rueda de prensa este martes en Sevilla, respondía también a las palabras del presidente de Aragón: "Habrán escuchado las palabras del señor Azcón sobre mi falta de atractivo físico". Montero ha asegurado que el PP de Juanma Moreno, al que pertenece Azcón, "desprecia a las mujeres". "Este es el PP de Moreno Bonilla, el que insulta a las mujeres por su apariencia", "desprecia el talento y la inteligencia que aportan las mujeres a la vida pública a la vida social o a cualquiera de las esferas en la que participa", ha asegurado la también ministra de Hacienda. Montero es la única mujer que se presenta como candidata a las elecciones de Andalucía del próximo 17 de mayo.

Por su parte, desde el PSOE Aragón también han respondido en X y aseguran que "en 2026, un señor que quiere presidir Aragón habla de dos políticas como si fueran objetos". "No sabemos si esto forma parte de la política para adultos de Feijóo o es Azcón intentando ser el alumno aventajado de Abascal", afirman.