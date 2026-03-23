Igualdad confirma catorce feminicidios en 2026 y tres víctimas de violencia vicaria

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este lunes que con el feminicidio de Silvia en Zaragoza son ya 14 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año (1.357 desde 2003), mientras que el asesinato de una niña de tres años en Torrevieja (Alicante) eleva a 3 las víctimas de violencia vicaria (68 desde 2013).

En una nota de prensa, el Ministerio también ha informado de que el número de menores de edad huérfanos por violencia de género asciende ya a 11 en 2026 y a 515 desde el año 2013.

En un comunicado, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, han expresado su más "rotunda condena" y "absoluto rechazo" a estos nuevos feminicidios machistas y han trasladado su apoyo a las familias de las víctimas.

Redondo y Martínez han condenado así el feminicidio de Silvia, la mujer de 49 años asesinada por su expareja el pasado sábado, 21 de marzo, en Zaragoza, y el asesinato de la niña de tres años, víctima de violencia vicaria por parte de su padre el 20 de marzo en Torrevieja (Alicante).

En el caso de Zaragoza, no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. La víctima tenía una hija menor de edad y un hijo mayor de edad.

En Torrevieja (Alicante), se trata de una menor asesinada por su padre, un hombre de 40 años y expareja de la madre de la pequeña. En este caso tampoco había denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La ministra y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género han pedido que se lleven a cabo todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para "llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia".

Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha recalcado que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online accesible desde la página violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

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En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

También recuerda que en situación de emergencia se puede llamar al 112 o al los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

En caso de que no se posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.