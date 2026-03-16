Igualdad confirma el asesinato machista de una mujer en enero en Colungo (Huesca)

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como crimen machista el asesinato de una mujer de 63 años cuyo cadáver se encontró en un barranco de Colungo (Huesca) el pasado 17 de enero, un suceso que se ha conocido este lunes y por el que han sido detenidas tres personas.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 13 en 2026 y a 1.356 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. El Ministerio ha confirmado también este lunes como crimen machista el asesinato de una mujer de 64 años en Pedreña (Cantabria) y que murió por estrangulamiento a manos de su pareja, de 52 años.

Igualdad ha condenado estos feminicidios por violencia de género en dos nuevos casos en los que no existían denuncias previas contra los presuntos agresores.

En el de Huesca, dos de los tres detenidos, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, lo fueron el pasado viernes en Barbastro y uno de ellos es el marido de la víctima. La mujer desapareció el día 17 de enero y su cadáver fue localizado poco después en el barranco de Las Palomeras, junto a Colungo.

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La escena, según la Guardia Civil, aparentaba ser un suicidio, por lo que el caso no trascendió, pero la investigación determinó que había indicios de homicidio doloso y con las pruebas se pudieron practicar las detenciones.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, han expresado en un comunicado su más rotunda condena y su absoluto rechazo y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Han pedido que se lleven a cabo "todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia".

El Ministerio, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, han querido recalcar varias vías que funcionan las 24 horas y todos los días de la semana a las que se pueden dirigir las mujeres maltratadas.