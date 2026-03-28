Un mes de guerra en Irán: Yemen se suma al conflicto y Trump carga contra la OTAN

Un misil lanzado en la madrugada del sábado hacia Israel ha abierto un nuevo frente en la crisis regional. Según el Ejército israelí, el proyectil fue disparado desde Yemen, lo que sitúa por primera vez a este país dentro del conflicto en curso y confirma el riesgo de una escalada que ya no se limita a Irán.

La acción se produce apenas unas horas después de que los hutíes, aliados de Teherán y dueños de buena parte del territorio yemení, advirtieran públicamente de que estaban dispuestos a entrar en combate si la ofensiva encabezada por Estados Unidos e Israel seguía ampliándose. El portavoz militar del grupo, Yahya Sarea, aseguró que sus fuerzas tienen “las manos en el gatillo”, en un mensaje que deja poco margen para la ambigüedad. Durante la guerra de Gaza, el movimiento ya lanzó más de 1.800 ataques contra Israel en apoyo a Palestina, según cifras difundidas por los propios insurgentes.

El ataque llega además cuando se cumple un mes desde el inicio de la guerra impulsada por Washington y Tel Aviv contra Irán. En ese contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a elevar el tono contra sus aliados europeos y se declaró “muy decepcionado” con la OTAN por lo que considera una falta de apoyo a las operaciones militares en Oriente Medio.

Trump defendió, en cambio, el respaldo de varios socios regionales como Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Baréin y los Emiratos Árabes Unidos, que según él han hecho más que la Alianza Atlántica. En el mismo discurso, el mandatario volvió a su costumbre de rebautizar lugares y llegó a referirse al Estrecho de Ormuz como el “estrecho de Trump”, antes de rectificar y pedir disculpas, "lo siento mucho, qué error tan terrible". Al mismo tiempo, insistió en que su Administración mantiene conversaciones con Teherán, una versión que reforzó el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, al asegurar que habrá reuniones “esta semana”.

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Sobre el terreno, la tensión no deja de crecer. Al menos doce militares estadounidenses resultaron heridos tras un ataque el viernes contra una base aérea en Arabia Saudí, según informaciones difundidas por medios de Estados Unidos. También se registraron daños en aeronaves del Pentágono. Por su parte, Baréin informó de la interceptación de misiles y drones lanzados desde Irán, uno de los cuales provocó un incendio, mientras que los Emiratos Árabes Unidos notificaron un episodio similar que dejó cinco heridos.

Irán, a su vez, volvió a ser objetivo de nuevos bombardeos. La central nuclear de Bushehr fue atacada por tercera vez por fuerzas estadounidenses e israelíes, pese a las condenas del Organismo Internacional de Energía Atómica. Las primeras investigaciones apuntan a que el proyectil no causó víctimas ni daños técnicos en la instalación. Al mismo tiempo, una nueva oleada de ataques israelíes golpeó varios puntos de Teherán y un edificio residencial en Zanjan, donde al menos cinco personas murieron, según la agencia Fars.

La respuesta iraní tampoco se hizo esperar. Teherán lanzó nuevas andanadas de misiles contra Israel, la mayoría interceptadas, aunque algunos proyectiles —o restos de ellos— impactaron en el centro del país y provocaron la muerte de un hombre. En total, desde el inicio del conflicto, Israel suma ya 19 fallecidos por ataques iraníes y por proyectiles de Hizbulá, además de cuatro mujeres que murieron en el territorio palestino de Cisjordania tras el impacto de un misil de racimo iraní.