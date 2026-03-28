Millones de estadounidenses se movilizan contra Trump, la guerra en Irán y el ICE en la tercera jornada 'No Kings'

La tercera jornada de protestas del movimiento 'No Kings' (No reyes) comenzó este sábado en Estados Unidos, donde se celebran más de 3.300 concentraciones de manera simultánea, según los organizadores, lo que supone la mayor movilización hasta ahora contra el presidente, Donald Trump, la guerra en Irán y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

La coalición de unos 400 grupos, como Amnistía Internacional, Indivisible, sindicatos y la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), superará a las anteriores dos ediciones de este movimiento, la de octubre pasado, que reunió a 7 millones de asistentes en 2.700 eventos, y la de junio de 2025, con 5 millones de manifestantes en 2.100 sitios.

Las marchas, en los 50 estados del país, condenan el "autoritarismo" que perciben en el segundo mandato del presidente Trump, en particular por los presuntos abusos de ICE y los operativos migratorios, en los que dos ciudadanos estadounidenses fueron asesinados en enero en Minnesota.

Las marchas también se centran en la "guerra ilegal" de Trump en Irán, que este sábado cumple un mes. "Los estadounidenses están hartos de este caos constante, y están listos para unirse en solidaridad contra los actos excesivos y atroces de la Administración de Trump contra las familias trabajadoras y los inmigrantes", expuso la coalición en un comunicado antes de la marcha.

La principal concentración será en Minnesota, donde el ICE y la Patrulla Fronteriza mataron en enero a Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses, lo que agudizó la indignación nacional contra los operativos migratorios de Trump.

En Mineápolis, la mayor ciudad de dicho estado, participan el senador progresista Bernie Sanders, la actriz Jane Fonda y líderes de los mayores sindicatos del país, como Liz Schuler, presidenta de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, en inglés).

Las manifestaciones se producen mientras la desaprobación a Trump alcanza su mayor nivel de sus dos mandatos, pues un 59 % de los estadounidenses reprueba su gestión, según reveló una encuesta de Fox News el miércoles.

Protestas en todo el mundo

Varios centenares de estadounidenses se concentraron también en Portugal, Italia o Reino Unido para pedir el fin de la guerra en Irán, a la par que la dimisión de Donald Trump por no respetar la democracia.

Por un lado, la organización AMPT UP (sigla en inglés de 'América y Portugal unidos en protesta'), que ya organizó otra protesta contra Trump en octubre, convocó una manifestación en la lisboeta Praça do Comércio y en la ciudad portuguesa de Oporto, fue la organización Indivisible Porto la que convocó una protesta en la Praça General Humberto Delgado de Oporto.

En Lisboa se encontraba una de las organizadoras, Leslie Sisman, quien explicó a EFE que con esta acción buscan denunciar el trabajo realizado por la Administración estadounidense y animar a las personas a que voten en las siguientes elecciones intermedias (mid-terms) de EEUU de este año.

"Si tenemos a más demócratas en el Congreso podremos frenar algunas de las cosas antidemocráticas que está haciendo (Donald Trump). Realmente está destruyendo Estados Unidos y está destruyendo el mundo", aseveró Sisman.

En Roma, las cifras de manifestantes han sido muy dispares, por un lado, la organización aseguró que marcharon 300.000 personas, mientras que las fuerzas del orden cifraron la concentración por el fin de la guerra en Irán en 25.000.

"Por un mundo libre de guerras" , fue la frase elegida para abrir la marcha que comenzó en la Plaza de la República y que tras pasar por San Juan de Letrán se pidió poder proseguir hasta Plaza del Verano debido a la gran afluencia de personas.

"Es una manifestación extraordinaria que dice no a la guerra, no a los monarcas de la guerra, no a Trump y Netanyahu, que están transformando el mundo en una economía de guerra. Ante esto, hay quienes no pueden decir no, como Giorgia Meloni, que afirma no estar ni de acuerdo ni condenarla. Sin embargo, mientras tanto, condena a Italia a un rearme inaceptable, equivalente al 5% del PIB, mientras la sanidad pública está al borde del colapso y la pobreza aumenta", explicó Angelo Bonelli, diputado del Avs y coportavoz de Europa Verde.

En la capital de Reino Unido, Londres, han sido también decenas de miles los que han marchado para "frenar a la extrema derecha" en un ambiente festivo por algunas de las arterias más céntricas de la ciudad británica, en lo que resultó una de las mayores manifestaciones de los últimos años.

Los organizadores, agrupados en la llamada 'Together Alliance' dijeron que habían conseguido congregar a medio millón de personas. La policía metropolitana de Londres, por su parte, rebajó la cifra a la décima parte (50.000 personas, dijeron), pero admitió que era difícil hacer un cálculo preciso por la enorme dispersión de los manifestantes, que en algún momento llegaron a ocupar más de dos kilómetros desde la cabeza hasta la cola.

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La marcha, que concitó en días previos apoyos de figuras de la música (Brian Eno, Paloma Faith), el cine (Steve Coogan) y numerosos artistas -además de decenas de asociaciones de todo tipo- atrajo a un público muy diverso donde no faltaban familias enteras con sus hijos y numerosos adultos mayores.

Fueron además fletados autobuses desde las principales ciudades de Inglaterra para sumarse a la marcha londinense, y era visible en las pancartas la presencia de grupos de todo el país.

Los carteles y las consignas eran un compendio de todas las causas de la izquierda: a favor de los refugiados, contra la guerra en Irán, para denunciar el genocidio en Gaza, por los derechos LGTB, en apoyo de la escuela pública y del sistema sanitario nacional y para pedir mayores impuestos para las grandes fortunas, entre otras cosas.