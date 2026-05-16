¿Por qué los vecinos de un mismo lugar perciben el turismo de forma diferente?

Una persona que posee una vivienda vacacional no valora al turismo en su comunidad de la misma manera que otra que trabaja como empleada en el sector turístico (agente de viajes, recepción de hotel) y a la que le cuesta llegar a fin de mes por el aumento de los precios de alquiler.

Sentirse al margen de las decisiones políticas también puede hacer a las personas más pesimistas a la hora de valorar un nuevo plan de desarrollo turístico. En cambio, si han podido contribuir de alguna manera a ese plan, eso podría hacerlas cambiar de actitud.

Otro aspecto a tomar en cuenta es la satisfacción con la vida personal. Estar satisfecho con la vida privada, laboral y familiar hace a las personas más optimistas en general, y también a la hora de valorar los impactos del turismo en su comunidad.

Estos son algunos ejemplos que explican por qué algunas personas desarrollan sentimientos negativos hacia el turismo mientras otras se mantienen neutrales o favorables, a pesar de residir en el mismo lugar. Los residentes con opiniones más negativas sobre el turismo tienden a experimentar incomodidad, ira o enfado.

Estas emociones negativas no tienen por qué surgir en todo aquel que opina que el turismo genera impactos negativos. Igualmente, las emociones negativas no siempre se canalizan en protestas, mensajes de odio o grafitis, sino que pueden servir como estímulo para implicarse en propuestas de mejoras y contribuciones significativas desde el conocimiento local.

Un estudio reciente realizado en las Islas Canarias, analiza cómo la ideología política y el tiempo de residencia (o el hecho de ser nativo) también influyen de manera decisiva en las opiniones y sentimientos hacia el turismo.

¿Ser nativo nos hace menos favorables al turismo?

Entre las conclusiones del estudio está que las personas nacidas en un destino turístico, o que han vivido durante largo tiempo en él, tienden a percibir menos beneficios del turismo que el resto de residentes.

Con el paso del tiempo, los beneficios del turismo —infraestructuras, empleo o servicios— dejan de verse como logros. Sin embargo, el estudio aclara que ser nativo no hace a las personas más pesimistas ni más intolerantes.

En realidad, lo que existe es una erosión del entusiasmo por los grandes avances que favoreció el turismo en los inicios, unida a sensaciones de nostalgia por los cambios acumulados en el estilo de vida y el entorno.

¿Qué dice la ideología política sobre la actitud ante el turismo?

La ideología política define valores y creencias sobre cómo debe organizarse la sociedad, el papel del Estado, el mercado y los individuos. Ser de derechas o de izquierdas también indica en qué tipo de organizaciones se tiene más confianza.

Los resultados de este estudio revelan que la ideología política actúa como un filtro interpretativo de los impactos del turismo. Las personas con una orientación política más conservadora, o de derechas, tienden a percibir más beneficios del turismo. Por el contrario, quienes se sitúan más a la izquierda suelen ser más críticos.

Esto no significa que todos los afiliados a un partido de izquierdas sientan molestia o inconformidad con el turismo. Lo que dice el estudio es que ser de izquierdas podría predecir cómo hacen las personas el balance de costes y beneficios del turismo.

Factores que influyen en la percepción del turismo

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En definitiva, dos residentes pueden llegar a conclusiones distintas sobre la contribución del turismo a su comunidad según su ideología política, su situación personal y sus condiciones como residentes, entre otros factores. Esto implica que no existen mensajes ni políticas universales: las estrategias para mejorar la convivencia entre residentes y turismo deben adaptarse a distintos perfiles sociales, reconociendo que el conflicto no es solo económico o territorial, sino también político y cultural.

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Yen E. Lam González es investigadora postdoctoral en Economía Aplicada, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.