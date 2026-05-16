La democracia del 'corta-pega'

Cuando un gobernante utiliza un chatbot no para agilizar trámites, sino para "estructurar pensamientos", estamos ante una cesión de soberanía intelectual. El riesgo de la IA en política no son solo sus "alucinaciones" o sus datos falsos, sino su capacidad para generar marcos lógicos a la carta. La IA no busca la verdad, busca la complacencia: si un político le pide argumentos para una tesis, el modelo le devolverá un espejo de sus propios prejuicios con apariencia de rigor técnico. Es la adulación algorítmica sustituyendo al análisis técnico.

Si nadie supervisa el proceso porque "el sistema es eficiente", ¿a quién pediremos cuentas cuando el sesgo del algoritmo se convierta en ley?

Estamos delegando la complejidad de lo público en "cajas negras" de empresas privadas. Al aceptar resúmenes automáticos, los políticos borran los matices, las aristas y las voces minoritarias que la IA, por su naturaleza estadística, tiende a simplificar. Es una política de baja resolución: gramaticalmente perfecta, pero políticamente vacía.

Si el líder se convierte en un mero rebotador de contenidos generados por una máquina, la responsabilidad se diluye. Si nadie supervisa el proceso porque "el sistema es eficiente", ¿a quién pediremos cuentas cuando el sesgo del algoritmo se convierta en ley? La democracia exige fricción, debate y, sobre todo, una mente humana al volante. Sin eso, el Gobierno no es más que un prompt mal ejecutado.

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Rafael Casado es socio de infoLibre.