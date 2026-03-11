Meloni reconoce que la operación en Irán estuvo fuera del derecho internacional

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reconoció este miércoles que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán se ha realizado "fuera del derecho internacional" aunque matizó que "tampoco podemos permitirnos un régimen de ayatolás en posesión de armas nucleares".

"Nos enfrentamos a una clara crisis del derecho internacional y de las organizaciones multilaterales, y al colapso de un orden mundial común. Este es un proceso que lleva tiempo en marcha, pero que, en mi opinión, ha alcanzado un punto de inflexión muy concreto", dijo Meloni.

En su comparecencia ante el Senado previa al próximo Consejo Europeo, la primera ministra italiana opinó que la desestabilización en Oriente Medio "tiene una fecha de inicio clara: no el 28 de febrero de 2026, sino el 7 de octubre de 2023, el bárbaro y demencial ataque perpetrado por Hamás contra territorio israelí".

Señaló que "es en este contexto de crisis estructural del sistema internacional, en el que las amenazas se hacen cada vez más aterradoras y se multiplican las intervenciones unilaterales fuera del derecho internacional, que debemos situar también la intervención estadounidense e israelí contra el régimen iraní".

En ese conflicto, Italia, aseveró, "no participa ni tiene intención de participar" en la guerra, si bien Meloni quiso dejar claro que "no podemos permitirnos un régimen de ayatolás en posesión de armas nucleares, combinado, además, con una capacidad de misiles que pronto podría ser capaz de atacar directamente a Italia y Europa".

Tras indicar que Italia no fue consultada sobre la operación, agregó que las posibles consecuencias de este conflicto "ni siquiera son comparables a los riesgos que correríamos si hiciéramos la vista gorda ante el escenario de un régimen fundamentalista que masacra a sus oponentes, ataca a los países del Golfo y se equipa con misiles nucleares de largo alcance".

Señaló que continuará los contactos con Francia, Alemania y Reino Unido para evaluar la crisis y "para perfeccionar rápidamente las estrategias conjuntas", y que trabajará "para retomar la diplomacia". Sin embargo, agregó, "este objetivo es ciertamente imposible mientras Irán continúe con sus ataques injustificados contra el Golfo y otros países de la región".

Meloni también quiso condenar "la masacre de niñas en la escuela de Minab, en el sur de Irán" y pidió que se determine rápidamente a los responsables de esta tragedia. Sobre el uso de las bases estadounidenses en el territorio italiano explicó que todos los socios europeos están cumpliendo sus acuerdos al respecto, "incluso España".

"Esto significa que el acuerdo no se cuestiona, ni todas las actividades que abarca. Esto es lo que está haciendo Italia, y francamente, es asombroso que esta decisión sea condenada en casa y alabada en España por la misma gente", destacó. Sobre el aumento del precio de los combustibles, Meloni adelantó que se esta evaluando "la posibilidad de activar el mecanismo de impuestos especiales" y "que la parte del incremento del IVA resultante de las subidas de precios se destine a la reducción de estos impuestos".